Gobierno de AMLO sin resultados, no es honesto ni austero: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador no da resultados, no es honesto, ni austero , ya que promueve una consulta de revocación de mandato millonaria que nadie le pidió.

Y como si dinero sobrara, todavía quieren hacer la consulta que debería de ser de revocación de mandato y no de ratificación de mandato, consulta que nadie pidió más que el gobierno y el Presidente para el ego presidencial, para que vean que si lo quiere la gente

Durante una gira de trabajo por Coahuila, el panista aseveró que la figura de empoderamiento ciudadano de revocación de mandato no es lo que están viendo, porque fueron los ciervos de la nación y la estructura gubernamental, quienes juntaron las firmas engañando a la gente, y diciéndole que eran para la ratificación, que es una figura inexistente.

Y por eso, Acción Nacional en su Consejo Nacional pasado solo con un voto en contra acordó que no le va a hacer el caldo gordo al Presidente en su falsa consulta de revocación de mandato

Marko Cortés sostuvo que el Presidente se debe poner a trabajar, para que dé resultados en seguridad, ya que el país está peor que nunca, y la estrategia de los abrazos es un absoluto fracaso. “Se criticó a gobiernos anteriores por violencia y por muertos, pues hoy estamos peor que nunca”, aseveró.

Además, dijo que en materia de salud destrozaron el Seguro Popular, ya que persiste el desabasto de medicamentos, atacan al árbitro electoral, generar energías contaminantes por medio de la reforma eléctrica, entre otras.

No, aquí estamos haciendo una refinería que a lo mejor funciona en diez años, es reamente inaudito el dinero que ahí se está tirando, en estos proyectos que simplemente atienden a la instrucción no a la razón, recuerden que el IMCO dijo, que no había posibilidades de éxito o que era solo el dos por ciento de 100”