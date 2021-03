En entrevista radiofónica, Olga Sánchez Cordero, habló sobre su posición respecto a las manifestaciones que se esperan el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y afirmó que estas son necesarias y válidas.

En este sentido, Olga Sánchez Cordero reconoció la importancia del movimiento feminista y de las protestas de las mujeres. Dejando en claro que las exigencias de las mujeres para poner un alto a las agresiones cometidas en su contra, siempre son necesarias.

“Yo estoy de acuerdo en que las mujeres se manifiesten, yo creo que las manifestaciones del 8 de marzo y los gritos de las mujeres para la igualdad y la no discriminación son válidos, son necesarios”, declaró en la entrevista radiofónica.



Sánchez Cordero también añadió que siempre hace falta un grito que enuncie que las mujeres "no queremos agresiones, no queremos ser agredidas, no más feminicidios".

Y aunque Olga Sánchez Cordero se manifestó a favor de las protestas del 8 de marzo, también hizo un llamado a las mujeres manifestantes, con el objetivo de que sean empáticas con las mujeres policías que resguardan los edificios durante las marchas, pues de acuerdo con ella, esas policías están ahí para cuidar a las manifestantes.