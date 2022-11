"Ante las groserías, seguiremos trabajando", dice Enrique Alfaro durante Cuarto Informe.

En medio de la crispación generada entre los diversos partidos políticos al interior del Congreso del Estado de Jalisco, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Enrique Alfaro, el mandatario reviró al afirmar que “ante las groserías seguiremos trabajando”.

Al hacer uso de la tribuna, el gobernador emecista celebró el “diálogo” entre poderes pues aseguró que “cada vez parece que nos cuesta más escuchar, entender que las diferencias son naturales”.

En respuesta a las y los diputados opositores a su administración, quienes le demandaron presentar “evidencia científica” de los resultados, Alfaro Ramírez adelantó que presentaría información con base en fuentes confiables, aunque “hay a quien no le gustan los números y prefieren hablar en función de percepciones”.

Durante la exposición de las estadísticas en materia económica, social, de transporte y seguridad, las y los diputados y demás asistentes interrumpieron el acto hasta en más de cuatro ocasiones, entre éstos la dirigente estatal del PRD, Natalia Juárez, quien rechazó las cifras en cuanto a seguridad.

El compromiso para atender a las mujeres va más allá, mucho más allá de los gritos de una dirigente de un partido sin registro en Jalisco. Somos mucho más que eso, somos un proyecto de gobierno que entiende la desesperación de quienes no pueden, de quienes no pueden ganarse con votos la confianza de la gente y se vale que griten, nosotros seguimos gobernando

Más adelante y sin referirse a partidos políticos en específico, Alfaro Ramírez acusó que hay quienes “pretenden hacer de la agenda de seguridad un botín político”.

A quienes no creen y no simpatizan con nosotros mi respeto también, no tengo problema; he luchado muchos años por ganarme un lugar en la historia de mi estado... Por supuesto que cuando impulsas procesos de cambio como los que estamos viviendo en Jalisco afectas intereses y lastimas a grupos de poder que pensaban que eran los dueños de Jalisco hoy este estado tiene rumbo