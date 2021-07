Gutiérrez Müller denuncia intimidación tras revelación de espionaje en gobierno de EPN

Este martes, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se pronunció sobre la revelación que hizo el periódico británico The Guardian acerca del espionaje realizado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a la familia y colaboradores de AMLO y denunció que no fue el único periodo de intimidación que padeció.

Gutiérrez Müller aseguró que la publicación del reportaje de espionaje de The Guardian no le sorprende, pero sí le “repugna”, además pidió a las autoridades mexicanas hacer las indagatorias correspondientes.

“Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados (…).

“Autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República deben hacer las indagaciones correspondientes. En lo personal, deseo con toda el alma vivir en un Estado de Derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones no sólo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino de antes”, apuntó.

Tras destacar que con el actual Gobierno “ya no se realizan violaciones a la ley”, la coordinadora del Proyecto Memoria Histórica y Cultura de México señaló en un mensaje en redes sociales que la administración de EPN “quebrantó” los derechos de su familia y su privacidad.

“El gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato”, aseveró.