Hay 52 mil muertos sin identificar; 60% están en fosas comunes: activistas

La organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó este jueves un reporte en el que señala que en México hay al menos 52 mil personas fallecidas sin identificar desde el año 2006, año de los registros más antiguos en la mayoría de los estados del país.

En su informe "La Crisis Forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar", esta organización señaló que 31 mil 488 muertos, equivalente al 60.55 por ciento del total, “yace en fosas comunes o cementerios públicos, tienen registros deficientes y alta probabilidad de extravío de cuerpos”, resaltó el documento.

En tanto, se desconoce la ubicación de otros 11 mil 800 cuerpos no identificados, lo que corresponde a un 22.7 por ciento de la cifra final; otro 7 por ciento en las instalaciones de los servicios forenses, 5, en las universidades y 1 por ciento en centros de resguardo forense.

Sin embargo, señaló que “las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra un 22.7 por ciento de las personas fallecidas sin identificar”, lo que implica el extravío de los restos de más de 11 mil personas.

“En siete de los servicios forenses consultados no proporcionaron esta información, por lo que no conocemos el destino de 11 mil 805 personas fallecidas. En sí mismo es un dato preocupante que estos servicios forenses no puedan informar en qué tipo de resguardo se encuentra el 22.7 por ciento del total de personas fallecidas no identificadas en el país”, indican los colectivos que participaron en la elaboración de este reporte.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México resaltó que existen sospechas razonables de que las autoridades no están informando las cifras reales sobre las personas fallecidas que tienen sin identificar y que podría rebasar por mucho los 52 mil cadáveres reportados oficialmente.

Además indica que existe un vacío de años en las bases de datos utilizadas por las autoridades, como se comprobó cuando los colectivos realizaron las solicitudes de información a los estados sobre los cuerpos sin identificar que tienen registrados desde 2006, resultando que en 23 no tienen dichos registros.

“Por ejemplo, frente a la solicitud de acceso a la información que dirigimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta reportó un total de mil 391 personas fallecidas no identificadas. Pero el 35 por ciento de esas personas (490) ha sido localizado sólo en dos de las muchas fosas clandestinas identificadas en el estado (Colinas de Santa Fe y Arbolillo). Es altamente probable que la cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz sea mayor”, menciona.

“Peor todavía”, indicó el documento, entidades como Michoacán, apenas han documentado los restos sin identificar desde hace cuatro años.

“Sólo nueve entidades cuentan con registros desde el 2006. Querétaro y Michoacán, por ejemplo, tienen los registros más incompletos, pues cuentan con datos únicamente desde 2016 y 2017, respectivamente”, apunta.

Los colectivos que participaron en la realización de este análisis refieren que se debe reconocer que los altos índices de violencia han contribuido a dos crisis que han avanzado de forma paralela: la de desapariciones y la de personas fallecidas sin identificar.

“Es posible que entre los cuerpos no identificados que yacen en fosas comunes y clandestinas, en servicios forenses y otros espacios, se encuentren algunas de las personas reportadas como desaparecidas. Recae sobre las autoridades la obligación de identificar a todas las personas fallecidas e investigar cuáles fueron las circunstancias de la muerte”, consideran.

Por ejemplo, el reporte señala que Tamaulipas y Jalisco son los estados en los que coincide el mayor número de personas desaparecidas entre 2006 y 2020 (un parámetro de entre 8 mil 335 y 10 mil 408) y los fallecidos no identificados en el mismo periodo (un rango de entre mil 940 y 9 mil 087).