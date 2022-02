“No hay problema que FGR indague a mi hijo”

No habrá “ningún problema” si la Fiscalía General de la República (FGR) decide abrir una carpeta de investigación contra José Ramón López Beltrán, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, lo mencionó tras darse a conocer que la FGR podría comenzar una investigación sobre la casa de Houston, Texas, donde habitó el hijo del mandatario con su esposa, Carolyn Adams.

“En el caso de que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema, todos debemos comparecer ante la autoridad y, el que nada debe, nada teme”, resaltó.

Cuestionado sobre si López Beltrán y su esposa podrían presentar denuncias por difamación, respondió que desconoce el tema, pero recomendó no realizarlas.

“Si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa; que ellos, si lo desean, que hagan lo propio. Yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar”, dijo López Obrador.

De nueva cuenta, indicó que el tema de la casa de su hijo es parte de una “campaña de desprestigio” por parte de los medios de comunicación.

“Arman todo esto para debilitar la autoridad del Gobierno y en especial mi autoridad, porque sí seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben; no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes”, enfatizó.

Además, el Presidente expuso que cuenta con el apoyo del 70 por ciento de la población: “Imagínense, cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme, y traemos 70 por ciento de aceptación, un poco más en nuestras encuestas, porque la gente está muy consciente; está muy contenta”.

Refrendó su llamado para que el periodista Carlos Loret de Mola dé a conocer sus ingresos de manera voluntaria o que, en todo caso, permita que él publique los datos que tiene.

“Le estoy pidiendo a Loret de Mola si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga”, indicó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró la misma petición a periodistas como Joaquín López-Dóriga, Jorge Ramos, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui.

“¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados; se les contrata, suena fuerte la palabra, no la voy a usar; bueno, algo más suave, como ‘golpeadores’ para los movimientos que consideran contrarios”, expresó.

Además, calificó a los periodistas e intelectuales que ganan más que el Ejecutivo como “una especie de casta divina”.

También reiteró su llamado a Estados Unidos para que explique sobre el presunto financiamiento que brinda a asociaciones opositoras al Gobierno mexicano.