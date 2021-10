"Nunca hice proselitismo": Narro responde a criticas de AMLO sobre la UNAM

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, respondió a las criticas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó sobre la máxima casa de estudios en dos de sus conferencias matutinas. Sobre los señalamientos del mandatario, el exmilitante del PRI aseguró que nunca realizó "proselitismo partidista".

En entrevista con el diario Reforma, indicó: "Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que corresponden. Como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones".

Durante la mañanera de este vierrnes, AMLO lamentó que la UNAM se haya "derechizado" y que el entonces rector "siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec". Sobre esta última declaración, Narro recordó "yo tengo dos años y medio que renuncié a la militancia que tuve en el Partido Revolucionario Institucional".

Entre los comentarios dirigidos a la universidad, López Obrador recordó que Narro utilizaba el término despectivo "nini"; sin embargo, el exrector afirmó que no fue de forma ofensiva, ya que era un término también adoptado por otras naciones.

"Jamás he usado el término de 'nini' como algo despectivo, como algo inadecuado para denostar a un sector de nuestra población y menos a los jóvenes, no es un término que yo hubiera acuñado" expresó.

Por otro lado, José Narro destacó que la UNAM no tiene un solo pensamiento. "En la UNAM no hay una corriente, no hay una sola forma de entender el mundo, la vida, el país, los problemas. En la UNAM por fortuna se cultiva con una gran y enorme libertad la diversidad de pensamiento", dijo.

En el mismo sentido, detalló que " no hay una verdad única, no existe, en México ni en el mundo . No hay una doctrina, un pensamiento exclusivo. Cuando en los grupos, las sociedades se encierran, se encadenan a una sola forma de ver las cosas, se pierde libertad".

El también exsecretario de Salud agregó que "en la Universidad cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos, lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, mediante la discusión, mediante el ejercicio de la libertad para pensar, para decir y para actuar sin afectar a terceros, pero con absoluta libertad".

ANR