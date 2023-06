Hipólito Mora. Este fue el último mensaje que dejó el exlíder autodefensa en redes sociales

La tarde de este jueves, Hipólito Mora, fundador y exlíder de las autodefensas de Michoacán , fue asesinado en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista.

El asesinato se dio en un fuerte ataque armado contra Hipólito y sus escoltas, señaló la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Un día antes, por medio de sus redes sociales, el exlíder de las autodefensas de Michoacán dejó un mensaje, en el que reconoció la formación de las autodefensas.

"Es muy importante que te sientas bien contigo mism@, deja que los demás opinen lo que los haga sentir bien aunque estén mintiendo. En esta ocasión con mi amigo Ramón García, quien me acompañó desde la primera reunión para organizar el nacimiento de las autodefensas y que aún sigue firme y cuento con su valiosa amistad!! Me dedico a lo mío, a lo que me gusta el campo, saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos", escribió.

Su mensaje fue acompañado de fotografías, donde se puede ver sonriendo y trabajando en el campo . Asimismo, un par de días antes, exigió a las autoridades ver por su localidad: " vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo . Gracias, su amigo: Hipólito Mora".

Este fue el último mensaje que dejó Hipólito Mora en sus redes sociales, un día antes de su asesinato. Foto: Facebook/ Hipólito Mora

Síguenos también en Google News

FBPT