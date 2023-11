”Hoy estamos en Morena, mañana no sabemos”, afirman diputados marcelistas

Luego de que Morena les diera la espalda y rechazara su propuesta para dotar de recursos a Acapulco, diputados afines al excanciller Marcelo Ebrard pusieron en duda su permanencia en el partido, pues acusaron haber sido engañados por el coordinador Ignacio Mier.

En entrevista, el diputado Carol Antonio Altamirano señaló que sus planteamientos sólo buscaban destinar los excedentes petroleros a la reconstrucción del municipio y garantizar que al primer trimestre del próximo año ya se tuviera un primer informe sobre el ejercicio de los recursos.

Aseveró que el coordinador de la bancada se había comprometido ante todos a que la reserva sería respaldada y unas horas después reculó al informarles “que ya no se podía aterrizar”.

El diputado Carol Antonio Altamirano. Foto: Especial

“El hecho de haber asumido un compromiso no ante uno sino ante todos los compañeros se llama engaño y creemos que eso no ayuda a nuestro partido, lo que nosotros buscábamos no era un beneficio personal, de un grupo, nosotros buscábamos que ante la tragedia lo mínimo que pedíamos era ejercer la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, declaró.

Por su parte, Emmanue Reyes Carmona señaló que el bloque marcelista aún no ha tomado una decisión, pero que se reunirán en las próximas horas para llegar a un acuerdo.

“Tenemos que platicar porque esto acaba de suceder, no vamos a dejar de dar la batalla, nosotros cumplimos moralmente ante los ciudadanos, los marcelistas sí le respondieron Guerrero, a Acapulco… hasta el día de hoy estamos en Morena, mañana no sabemos”, declaró.

Aseguró que esto está desvinculado de la decisión que tomará el excanciller Marcelo Ebrard; sin embargo, adelantó que este jueves se reunirán con él para tomar una determinación porque “vamos a acompañar a Marcelo hasta el último momento”.

Previamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, argumentó que la bancada no acompañó a los marcelistas porque considera que el presupuesto que ya se tiene es suficiente para Acapulco, pero que aún se estudia presentar alguna reserva para acompañar el tema.