En Iguala, piden mujeres a AMLO que “rompa el pacto” con Félix Salgado

En el marco de su visita a Iguala, Guerrero, activistas demandaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador “romper el pacto” con Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura del estado por presuntas acusaciones de abuso sexual y violación.

Durante la inauguración de la Ruta de Banderas Históricas en este municipio que encabezó López Obrador, varias mujeres que se encontraban detrás de las vallas metálicas sacaron algunas mantas con la frase “¡Presidente rompa el pacto!”.

El mandatario. acompañado de su homólogo argentino e invitado de honor Alberto Fernández, restó importancia a los reclamos de las activistas y en su participación de declaratoria de inauguración no hizo referencia al hecho y su mensaje no duró ni dos minutos.

Tras dar el banderazo de salida a esta ruta con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México, López Obrador cerró su discurso con “Viva la Independencia”, “Viva Guerrero” y tres “Viva México”.

En el evento también se entregaron las condecoraciones “Miguel Hidalgo” a personal de salud que está en la primera línea de batalla contra la pandemia del Covid-19.

Previo a la llegada de los mandatarios mexicano y argentino a Iguala, aparecieron en distintos puntos algunas narcomantas firmadas por el cártel de la Sierra en contra de sus rivales del grupo denominado cártel de la Bandera.

LEE MÁS CNHJ de Morena debe resolver el caso de Félix Salgado antes del 9 de marzo

Entre los mensajes se leía: “Gente de Tepecua no están solos, si saben dónde se esconden (el cártel de la Bandera) denúncielos o háganles saber donde se esconden para que nosotros los saquemos de sus madrigueras y no les den un peso si los siguen extorsionando, nosotros venimos para cuidar al pueblo no para robarles su dinero”.

Incluso pidieron a todas las plataformas de gobierno un día “para darles en su madre a esta bola de pen...s lacras. ¡Ya estamos aquí para partirles su madre”.

El cártel de la Sierra es una fusión entre los grupos criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos, cuyo líder es Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho o Señor del Mal”, quien mantiene una lucha por la plaza con Isaac Celis Navarrete, “El Señor de la I”, del cártel del Sur.