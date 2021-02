Ninguna impugnación procede en Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, desechó las impugnaciones contra las precandidaturas a los gobiernos de los estados en siete de 15 entidades en las que se denuncia supuestas imposiciones, “dedazos” y acuerdos cupulares.

De 246 recursos que fueron reunidos en 90 carpetas, 50 por ciento han sido resueltos, mientras que el resto se prevé dar cauce en un lapso de dos semanas. En todos los casos, las resoluciones fueron favorables para las y los precandidatos a gubernaturas.

“Hemos dado cauce a las quejas, todas se recibieron, se analizaron según el estatuto y se dio oportunidad de que desahogaran, en ocho entidades ya resolvimos bajo el estatuto que no había elementos para sostener los agravios”, explicó a La Razón, Donají Alba, secretaria de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Así, en el estado de Sonora, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Colima y Campeche ya no hay impugnaciones contra las y los precandidatos, mientras que en las ocho entidades restantes aún están por resolverse.

Alba Arroyo no descartó que, tras las resoluciones, las querellas puedan escalar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, confió en que no sea así.

“Si es posible que escalen, es un derecho, siempre y cuando estén en tiempo, pero yo confío en que con las respuestas que les estamos dando ya no llegue a más, porque son respuestas muy puntuales y justificadas con base en nuestros estatutos”, puntualizó.

Para muchos morenistas las resoluciones no son suficientes. En la sede del partido guinda, la Casona ubicada en Chihuahua 2016, en la colonia Roma de la Ciudad de México, un grupo de militantes cumplen este 12 de febrero 16 días desde que tomaron las instalaciones para reclamar diálogo con Mario Delgado.

Gráfico

Los inconformes, procedentes de 20 estados, denuncian falta de quehacer político del dirigente nacional Mario Delgado quien “está dando los cargos a priistas y perredistas”, por lo que también exigen cargos para “morenistas puros”.

“En Michoacán no queremos a Raúl Morón”, “fuera Mario de Morena”, “No a la imposición en Zacatecas”, “fuera priístas de Morena en San Luis Potosí”, son algunas de las mantas que se encuentran colgadas afuera de las que hasta el pasado 28 de enero eran las oficinas de Delgado Carrillo, día en que los manifestantes tomaron las instalacionesl del partido político.

“Están dando los cargos a muchos perredistas dentro de nuestro partido, no se diga panistas y priístas. Están excluyendo a las bases, a nosotros que hemos construido este partido, es tan nuestro que por eso estamos aquí en nuestra casa y no nos vamos a ir en tanto no haya una respuesta”, declaró a La Razón Juan Coral García, quien milita en Morena hace 10 años y busca una diputación federal por la vía de representación proporcional por el estado de Hidalgo.

Hasta ahora, 11 de los 15 aspirantes a una gubernatura por Morena, tiene orígenes priístas y perredistas, siendo Layda Sansores, de Campeche; Clara Luz Flores, de Nuevo León; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; y Miguel Ángel Navarro de Nayarit, quienes pertenecieron a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que los de extracción perredista son Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; Indira Vizcaíno, de Colima; Raúl Morón de Michoacán; Rubén Rocha de Sinaloa y Félix Salgado de Guerrero.

En apenas 16 días, los manifestantes hicieron de unas oficinas su hogar; unas cobijas en el suelo sirven de cama y el lavabo del baño, de regadera. En el patio guisan sus alimentos y hasta se cortan el cabello entre ellos, y es que los inconformes están acostumbrados a la mala vida.

“Llevamos años luchando, estamos acostumbrados a la mala vida, nos hemos manifestado por años en apoyo al Presidente, ¿dígame si es justo que de buenas a primeras lleguen unos arribistas a los cargos?”, cuestionó la profesora Carmen Zepeda Ontiveros, fundadora del partido guinda en Michoacán, quien también busca una diputación federal.