Impulsar proyecto de AMLO, objetivo en SLP: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y la candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel comenzaron este sábado su campaña visitando casa por casa a los ciudadanos, para dar a conocer su proyecto.

Mario Delgado señaló en redes sociales que Morena es un partido abierto e incluyente, que busca atraer más mexicanos que trabajan para regenerar la vida pública del país. Además dijo que el objetivo en las elecciones de este año es seguir impulsando el proyecto del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cuando la mayoría de los que participamos en la vida pública sigamos los principios de no robar, no mentir y no traicionar, tendremos un país donde no haya corrupción, un gobierno que no tenga abusos ni privilegios