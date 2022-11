Incumplimiento con el PRI mató Reforma Electoral; plan B será en leyes secundarias, dice Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, consideró que más que la Marcha en defensa del INE, fue el incumplimiento político del gobierno con el PRI lo que mató la Reforma Electoral.

En declaraciones a los medios de comunicación, señaló que tiene la impresión de que el plan B del Gobierno federal, ante la imposibilidad de que se apruebe la Reforma Electoral constitucional, será recurrir a una reforma a las leyes secundarias, como sucedió con la Reforma Eléctrica.

El también coordinador de Morena en el Senado dijo que la lógica parlamentaria indica que no se reunirá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, luego de que el PRI ya hizo pública su decisión de no acompañar la Reforma Electoral, por lo que seguramente se buscará modificar la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral.

"El presidente del PRI (Alejandro Moreno) siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad y la agresión sobre todo del estado de su origen sigue persistente y eso aleja la posibilidad de acuerdos. Por eso, no creo que el PRI acompañe la reforma y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional"