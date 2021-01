Fox arriesgó elección, que no se repita: INE

La decisión adoptada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que todos los funcionarios se abstengan de intervenir en el proceso electoral, busca evitar que se repita la historia de 2006, cuando Vicente Fox trató de intervenir para modificar la intención del voto ciudadano, manifestó el presidente del INE, Lorenzo Córdova

“Es congruente con nuestra historia busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma en 2007 nunca más nos vuelva a pasar, es decir que un funcionario de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Entonces el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el voto ciudadano puso en riesgo la elección, por eso se modificó la constitución y se llevó a la misma el principio de imparcialidad con que deben de conducirse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones”, dijo Córdova en su tradicional mensaje de los domingos.

lee más INE frena comentarios electorales de AMLO en mañaneras

Agregó que también es una medida congruente con lo que dice el artículo 134 constitucional, con los precedentes que existen y con la actitud que el INE ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia del partido que esté en el gobierno.

“Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante cuatro procesos electorales federales desde entonces, se trata de reglas que han estado vigentes a lo largo de tres gobiernos emanados de tres fuerzas políticas diferentes y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios públicos habían violado el marco constitucional cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) o bien, con medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE”, dijo el consejero electoral.

lee más Morena denuncia a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ante contraloría del INE

Lorenzo Córdova recordó que estas medidas se aplicaron cuando los expresidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto trataron de incidir en la votación ciudadana y por eso en este proceso debe actuar de la misma manera.

“Quiero ser claro, nadie está diciendo si el presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía sino más bien, si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir el voto de los ciudadanos, son dos cosas distintas y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todas y todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad” advirtió el presidente consejero del INE.

Lorenzo Córdova dijo que son tiempos en que “debemos actuar con mucha responsabilidad, acatar juntos las reglas del juego político que establece nuestra constitución y de que cuidemos todas y todos nuestra democracia”.

Córdova Vianello agregó que la medida adoptada el pasado 15 de enero es congruente con lo que marca el artículo 134 constitucional y con la actitud que el órgano electoral ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia del partido que esté en el Gobierno.

“Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante cuatro procesos electorales federales desde entonces, se trata de reglas que han estado vigentes a lo largo de tres gobiernos emanados de tres fuerzas políticas diferentes y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios habían violado el marco constitucional cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) o bien, con medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE”, precisó el consejero.

También recordó que estas medidas se aplicaron cuando los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto trataron de incidir en la votación ciudadana y por eso en este proceso se debe actuar de la misma manera.

A menos de cinco meses de la elección, insistió en que son tiempos en que “debemos actuar con mucha responsabilidad, acatar juntos las reglas del juego político que establece nuestra Constitución y que cuidemos todas y todos nuestra democracia”.