INE ve anomalías en 1 de cada 3 rúbricas

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que a uno de cada tres apoyos registrados para la revocación de mandato se le detectaron irregularidades.

En el último reporte que presentó el órgano electoral, indicó que suman 3.4 millones de firmas a favor este ejercicio, las cuales representan 125.1 por ciento de los apoyos necesarios.

Sin embargo, también detectó que entre las firmas que recibió existen más de un millón de inconsistencias.

Al abrir dos mil 295 de las tres mil 291 cajas que recibió con firmas a favor de la realización de este ejercicio, el órgano electoral registró tres millones 451 mil 843 apoyos.

Aunque ya se juntaron los 2.7 millones de apoyos establecidos en la Constitución —el tres por ciento de la lista nominal— para respaldar la revocación de mandato, el INE concluirá la verificación de los 11 millones 141 mil 953 recibidos en formato electrónico y en papel.

Gráfico

Entre las firmas revisadas, identificó un millón 054 mil 725 irregularidades, entre las que se encuentran 17 mil 833 casos de defunciones, 301 mil 655 duplicados, 283 mil 567 datos no encontrados, 13 mil 157 credenciales no válidas, 19 mil 966 firmas no válidas, 88 mil 630 fotos no válidas, 132 datos personales irregulares, 41 mil 813 pérdida de vigencia y mil 265 registros de suspensión de derechos.

Entre los apoyos válidos suman 25 estados que respaldan el criterio de dispersión —respaldo del tres por ciento de la lista nominal local—: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El órgano electoral emitirá la convocatoria para la realización de la revocación de mandato el próximo 4 de febrero, pero previamente hará una verificación en domicilio de 850 apoyos ciudadanos.

Ayer, la Comisión del Registro Federal de Electores del INE determinó los plazos para la actualización del padrón electoral, así como los cortes de la Lista Nominal de Electores con motivo del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República que se realizará el 10 de abril.

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, indicó que contar con un padrón confiable y una Lista Nominal depurada y actualizada, brindan certeza a la ciudadanía y a las diferentes fuerzas políticas.

Explicó que en caso de que se confirme la decisión por el Consejo General, la campaña de actualización del padrón electoral será del 5 al 15 de febrero, únicamente para las 26 entidades sin elecciones locales.

En el caso de la inscripción de jóvenes que cumplan 18 años antes o bien, inclusive el día de la jornada de revocación de mandato, el registro se realizará del 5 al 15 de febrero, mientras que el periodo para solicitar la reposición de la credencial por robo, extravío o deterioro grave, concluirá el 17 de febrero de 2022.