Revocación: INE llama a evitar innecesario desafío

El Instituto Nacional Electoral (INE) refrendó su llamado a todos los funcionarios del país, desde el Presidente de la República hasta los servidores públicos de los municipios, para que se abstengan de infringir las reglas de la revocación de mandato y establecer un “innecesario desafío” con la autoridad electoral.

Durante la sesión del Consejo General, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que las acusaciones de que el INE de censor carecen de fundamento, porque enfatizó que las reglas para la realización del ejercicio ciudadano la votaron los actuales legisladores, con mayoría de Morena.

Se habla del INE censor, falso (…) Hago un atento y respetuoso llamado para que todos los actores políticos, desde el Presidente de la República hasta los funcionarios municipales, respeten las reglas del juego que no fijó el INE

Lorenzo Córdova Vianello

Consejero Presidente del INE

Por ello, hizo un llamado a los servidores públicos a que respeten las reglas que ellos mismos establecieron.

“Se habla del INE censor; falso. Quien puso esas reglas fueron los legisladores, quienes están aquí sentados representando esas reglas; votaron, los senadores votaron esas reglas (...) Hago un atento y respetuoso llamado para que todos los actores políticos, desde el Presidente de la República hasta los funcionarios municipales, respeten las reglas del juego que no fijó el INE”, enfatizó.

Lamentablemente, hemos visto que esa conducta ha sido reiterada y no quisiera yo estar presenciando un innecesario desafío del Ejecutivo a una autoridad constitucional autónoma, como es el INE, ni al Tribunal Electoral Ciro Murayama

Consejero del INE

Los representantes del PRI José Calzada Rovirosa, y del PRD, Ángel Ávila, demandaron al órgano electoral que, así como han dictado medidas cautelares para retirar la propaganda gubernamental, también las aplique con urgencia para retirar los anuncios espectaculares que ha colocado la asociación civil Que Siga la Democracia y que indague el origen de los recursos.

El consejero Ciro Murayama, quien integra la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, señaló que son evidentes las conductas por parte de varios funcionarios que, dijo, no pueden promover la revocación.

Será necesario que se active la facultad de investigación oficiosa que tiene la Secretaría Ejecutiva, para que no quede ese mensaje de que esta autoridad no hizo lo necesario. Es un hecho público y notorio que hay propaganda a lo largo y ancho del país

José Roberto Ruiz

Consejero del INE

“Lamentablemente, hemos visto que esa conducta ha sido reiterada y no quisiera yo estar presenciando un innecesario desafío del Ejecutivo a una autoridad constitucional autónoma, como es el INE, ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha confirmado las medidas cautelares; lo mismo cabe decir de otros servidores públicos, gobernadores o legisladores. Ojalá que el marco legal que impulsaron sea respetado por sus diseñadores”, declaró.

Al respecto, el consejero José Roberto Ruiz manifestó que será necesario que se active la facultad de investigación oficiosa que tiene la Secretaría Ejecutiva “para que no quede ese mensaje de que esta autoridad no hizo lo necesario. Es un hecho público y notorio que hay propaganda a lo largo y ancho del país, que no tendría por qué estarse dando y puede llegar a ser de dimensiones considerables”.

Los partidos políticos no podrán promover de forma alguna la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato. Es decir, se elimina la posibilidad de que los partidos participen en la promoción y difusión del proceso de Revocación

Jaime Rivera

Consejero del INE

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicó que, a 48 días de la revocación de mandato, ya cuentan con el 93 por ciento de los funcionarios que se requieren para las 57 mil casillas que se instalarán para la jornada de revocación de mandato.

El Consejo General aprobó las modificaciones a los lineamientos generales para la fiscalización de la revocación, para asegurar la correcta aplicación de los recursos por parte de los partidos y de los observadores, armonizándolos con lo resuelto por la suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de febrero.

“Los partidos políticos no podrán promover de forma alguna la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato. Es decir, se elimina la posibilidad de que los partidos políticos participen en la promoción y difusión del proceso de Revocación de Mandato y, con ello, se fortalece el carácter ciudadano de la consulta”, indicó el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización.

No son árbitros, están contra la 4T: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) por participar en foros y eventos de partidos políticos, pues advirtió que no son árbitros y que están en contra de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó: “Me da risa la crítica del presidente (del INE) cuando tiene un consejero —en referencia a Ciro Murayama— que asiste a un evento o él mismo participa en un evento de un partido político, entonces así me pueden citar: “Claudia Sheinbaum dice, ¿dónde quedó el árbitro?”.

E insistió: “Entonces que se salgan del INE y que participen en un partido político”. Luego comentó que no se trata de un asunto menor, al ser consejeros del órgano electoral quienes hicieron eso.

“Ahora en este ejercicio del que no me permiten hablar, redujeron el número de casillas, vean la fecha que pusieron y, al mismo tiempo, participan en eventos de partidos políticos, es muy importante para el pueblo de México, para la ciudadanía”, expresó.