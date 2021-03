Inhumano dejar varados a extranjeros: expertos

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que México debe hacerse cargo de los migrantes que deporta, expertos en el tema aseguraron que en los hechos ya se hace, porque hay miles de personas de Centroamérica que se encuentran varados en la frontera, hecho que calificaron como inhumano.

En entrevista con La Razón, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante aseguró: “Más que querer ya lo está haciendo, pues su declaración parece desapegada de lo que está sucediendo, no es que quiera, ya lo está haciendo; desde hace dos semanas llegan por la frontera de Tijuana y Ciudad Juárez, cien migrantes diarios en promedio, el 80 por ciento con familias”.

La activista calificó como inhumana la pretensión de Biden, además de señalar que es una contradicción, pues cuando llegó al cargo mencionó que cancelaría el Programa Quédate en México y ahora desea poner otro que es aún peor ya que abandona a su suerte a los migrantes en México.

México sí puede colaborar, pero negociando una reforma migratoria, plantar una vacunación para migrantes o para trabajadores de la zona fronteriza, así como plantear alternativas, como regresos asistidos o quien se quede apoyarlos

José María Ramo, Investigador en migración del Colef

Por separado, José María Ramo, investigador en migración del Colegio de la Frontera Norte (Colef) estimó que entre ambas naciones debe haber cooperación, pues es difícil que las familias que van llegando a pedir asilo tengan una respuesta positiva.

“México sí puede colaborar, pero negociando una reforma migratoria, plantar una vacunación para migrantes o para trabajadores de la zona fronteriza, así como plantear alternativas, como regresos asistidos o quien se quede apoyarlos”, precisó.

En torno al tema de la Caravana que se anunció para este 30 de marzo, comentó: “Yo no creo que los dejen pasar de todos modos, aunque tengan documentos que acrediten no tener Covid-19, el objetivo es que no pasen”.