Familiares de Rosario Robles realizan jornada de resistencia y cadena de oración, para su liberación

Al anunciar el inicio de una jornada de resistencia civil pacífica para demandar la libertad de Rosario Robles, los familiares de la ex secretaria de Estado, denunciaron que se trata de un caso político y no legal.

En conferencia de prensa, Francisco Robles Berlanga y Mariana Moguel, hermano e hija de la extitular de Desarrollo Social, aseguraron que buscan su absoluta libertad y absolución por las investigaciones relacionadas con la Estafa Maestra, en virtud de que se trata de una venganza política.

“Estamos buscando la inmediata libertad y ese es uno de los aspectos centrales de nuestra lucha; no estamos buscando el cambio de medida cautelar, no estamos buscando que siga el proceso en casa”, indicaron.

La resistencia civil, explicaron, consistirá en jornadas de meditación y oración por la libertad de Rosario Robles y recorridos a embajadas, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo haremos hasta que la ley prevalezca, hasta que se respeten plenamente los derechos humanos y Rosario obtenga su libertad. Lo haremos hasta lograr que en México sea libre e impere un verdadero estado de Derecho”, indicó Moguel.

La protesta se llevará a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre y culminará con una marcha de 36 horas en defensa de la justicia y los derechos humanos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde comenzarán un ayuno de 10 días.

Además, efectuarán concentraciones en el Glorieta de la Palma, una vez por semana con la finalidad de distribuir volantes e informar a los ciudadanos de lo que ocurre con el caso.

Las acciones, explicó tienen como objeto visibilizar las deficiencias y deformidades del sistema de justicia que tiene injustamente a miles de mujeres y hombres privados de su libertad.

Loa familiares de Robles pidieron a la ciudadanía sumarse a la cadena de oración y a las movilizaciones, en las que contarán con colectivos de mujeres y víctimas de la injusticia.

Moguel confió en que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, les permitirá llevar a cabo su resistencia pacífica en la capital del país.

“Mi mamá se presentó de manera voluntaria; a mi mamá se le acusa por omisión. No declaró haber recibido 10 millones, a mí no me importa el caso de otras personas como el de Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios”, acusó Moguel.

