“No se puede inocular en escuelas sin validez oficial”

Las escuelas que perdieron el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) no deben ser incorporadas a los esquemas de vacunación porque son ilegales, consideró Antares Vázquez, senadora de Morena.

“Las escuelas que no tienen reconocimiento de validez oficial son ilegales y es importante decir eso, son ilegales porque no ofrecen a sus alumnos la posibilidad de tener un certificado; entonces es fraude, importantísimo que hemos visto el sufrir de muchas familias porque pagan los estudios, terminan los niños y los jóvenes y no tienen un certificado, entonces perdieron su tiempo”, afirmó.

En entrevista con La Razón, la presidenta de la Comisión de Educación señaló que en el caso de los centros que ofrecen capacitación laboral, incluyendo a las escuelas de inglés, no forman parte del esquema básico de educación y sí serán incorporados al esquema de vacunación, pero deberán esperar su tiempo.

“Quienes proveen capacitación para el trabajo tienen también una certificación de Conocer, éso se resuelve con las propias empresas a las que van, quienes dan cursos y que tienen un reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo seguramente también van a entrar. Entonces los que quedan fuera son los que están en la ilegalidad, aquellas que no tienen RVOE y estamos hablando de escuelas de todos los niveles educativos; si están en la ilegalidad y son un fraude, no”, dijo.

Ayer, La Razón dio a conocer que los docentes que laboran en al menos mil 102 escuelas de educación media superior (929) y superior (174) se quedarían sin la vacuna de Covid-19 porque a los planteles en los que laboran se les retiró el RVOE.