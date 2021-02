Insiste AMLO en que "en los hechos no hay nada" en torno a política migratoria con EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en torno a la política anunciada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para proteger a migrantes "en los hechos no hay nada".

En conferencia de prensa, AMLO insistió en que puede probar que las deportaciones están igual que antes.

"Esto es un mensaje sobre todo a nuestros hermanos centroamericanos, porque la política es apoyar a nuestros hermanos migrantes, pero en los hechos no hay nada concreto todavía, y siendo honestos pues va a llevar tiempo la aplicación de la nueva política migratoria. Puedo probar, es un asunto penoso, que siguen deportando migrantes igual que en la pasada administración", puntualizó AMLO.

En Palacio Nacional, AMLO dijo que le interesa mucho que Biden cumpla con el compromiso de mejorar la situación de migrantes, "para que se regularice la situación de nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace algún tiempo".

Recordó que también está el compromiso de que el país vecino del norte no va mantener a migrantes esperando su autorización de asilo en México, sino que van a tenerlos en territorio estadounidense esperando a que les resuelvan.

"En México tenemos alrededor de seis mil migrante esperando a que se les resuelvan sus asuntos, sí sería conveniente que se cumpla con este acuerdo y que esperarán en territorio estadounidense", expresó.

Lo que sí reconoció, es la detención del muro fronterizo.

"Es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo, para ser muy objetivos, han construido sus tramos de muro tanto los presidentes demócratas como los republicanos, y ahora el presidente Biden decide que ya no va a construir muro en la frontera, entonces es un hecho histórico, una muy buena decisión", expresó.

Recordó que nuestro país tiene 3 mil 180 kilómetros de frontera con el país vecino del norte, y durante las administraciones de Clinton, Bush, Obama y Trump, se construyeron mil 488 kilómetros.

Advirtió que no por ello, las fronteras están abiertas.

"También como lo dije ayer, que no se piense que están abiertas las puertas de la frontera norte porque no están todavía recibiendo ingreso. No hay que dejarse engañar por los traficantes de personas que están diciendo vámonos porque con el cambio de gobierno en Estados Unidos ya hay paso libre", apuntó.

Pidió al país vecino del norte, que se apoye a los pueblos y países centroamericanos, para que nadie salga por necesidad sino por gusto.

"Si lo que mandaban, que era muy poco, como parte del plan Mérida, lo quieren enviar en programas para el desarrollo, bienvenido, pero si van a querer que continúe el plan Mérida y nos van a querer mandar helicópteros artillados e instrumentos bélicos no, no queremos eso. Queremos que se vaya implementando un programa de apoyo a migrantes real, con visas", concluyó.

ntb