Insiste AMLO en que partidos deben pedir a FGR situación legal de candidatos a gubernaturas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que para evitar que políticos con conflictos legales lleguen al poder, principalmente los candidatos a la gubernatura, los partidos políticos deben pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación.

"Cuando fui dirigente lo hice, presenté una lista de los posibles candidatas o candidatos para que respondieran las autoridades, eso es lo mejor, aún cuando se trata de más trabajo, pero ayuda mucho", puntualizó AMLO.

Cuestionado sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, acusado por violencia de género, AMLO dijo que quien acusa, debe de probar.

Que se pruebe, porque sino se prueba es politiquería, es grilla, es nada más por descalificar, aseveró AMLO.

AMLO agregó que independientemente de los señalamientos entre políticos, lo más importante es respetar la decisión de los ciudadanos.

"Lo que si me importa mucho es que se respete la voluntad del pueblo, lo que sí me importa mucho es que haya democracia, que no haya lo de antes de que predominaban los fraudes electorales", puntualizó AMLO.

Trabaja federación en estrategia para proteger a candidatos



El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la estrategia para proteger a los candidatos a puestos de elección popular, ya está en marcha.

"Hoy vimos en la mañana lo del plan de protección a candidatos, protegerlos de la delincuencia organizada y de la del cuello blanco, los que son amenazados, incluso los que pierden la vida, porque grupos de la delincuencia quieren mandar, dominar en una región, entonces hay un plan que ya inició para darle protección a todos los candidatos frente a amenazas", puntualizó AMLO durante la conferencia matutina de este viernes.

El mandatario federal recordó que solo en 2018 ocurrieron más de 150 asesinatos a políticos, siento Oaxaca el estado con más fallecidos al contabilizar 10 muertes, Veracruz en segundo con ocho, y Guanajuato en tercero con siete.

Sin ofrecer detalles de la situación actual, AMLO explicó que todos los días la federación monitorea casos de violencia política.

De acuerdo a un reporte de la agencia Integralia, en los últimos cinco meses 75 personas fueron asesinadas en incidentes relacionados con violencia política, en el marco del inicio de las campañas electorales en México.

Según el estudio, solo de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 90 incidentes a nivel nacional donde resultaron afectadas 108 personas.

ntb