“Fue insuficiente” la policía, reconoce Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció que durante los disturbios registrados en el estadio La Corregidora el sábado por la noche la fuerza pública “fue insuficiente” y “no actuó con la prontitud que se ameritaba”.

Dijo también que no mentirá ni esconderá nada y advirtió que “una minoría violenta e iracunda no está representando a la sociedad queretana; nuestros valores y nuestro respeto a la integridad humana”.

En un video difundido ayer por la tarde en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “De verdad no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada, sin embargo, pese a ello persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno”.

Insistió en que “afortunadamente” no hay personas fallecidas y precisó: “tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se reestablezcan”.

Añadió: “He puesto a disposición del público toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna”

Por la mañana, en conferencia de prensa, el gobernador dijo que la seguridad del estadio es responsabilidad de privados. Y añadió: “revisaremos responsabilidades por acción o por omisión… Vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar”.

En esa conferencia, Kuri precisó que durante los hechos violentos hubo 26 heridos, de los cuales 24 son hombres y dos mujeres.

Ahí, el mandatario enfatizó: “he instruido al secretario de seguridad pública estatal y al coordinador de protección civil que me brinden el día de hoy, señalando las omisiones que pudo haber incurrido la autoridad; la seguridad del estadio es responsabilidad principalmente de privados. También reconozco que pese a ello el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos ya haciendo la investigación correspondiente”.

El gobernador manifestó: “Me siento ofendido e indignado, muy dolido y muy entristecido,esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal, voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más, tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y violencia”.

De verdad no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada, sin embargo, pese a ello persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno

Mauricio Kuri

Gobernador de Querétaro

Advirtió que los responsables de las agresiones en el estadio La Corregidora serán identificados y serán detenidos para que rindan cuentas por el delito de homicidio en grado de tentativa, y que “a los violentos les vamos a responder con ley y con justicia”.

Por la tarde, el Gobierno estatal precisó que uno de los heridos sufrió traumatismo craneoencefálico y se encuentra en terapia intensiva, mientras que el estado de otros diez pacientes es considerado delicado.

Cerca de las 22:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que siete pacientes fueron dados de alta y que se les dieron facilidades para retornar a su lugar de origen.

En tanto, de la revisión de algunos videos de la trifulca del pasado sábado se desprende que fallaron los cuerpos de seguridad tanto de instituciones públicas como privadas.

En algunos videos se aprecia cómo dos elementos de una empresa de seguridad privada se unen a los rijosos.

Las primeras acciones. Ya por la noche, el gobierno del estado informó que fueron suspendidos cinco servidores públicos por el operativo del pasado sábado.

Los suspendidos son: Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez Ortiz, policía; Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido y Carlos Toscano Mendoza, responsable de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Asimismo, el gobierno estatal canceló el contrato a la empresa de seguridad privada G.E.S.K9.

Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro emitió un comunicado en el que informó que inició la carpeta de investigación CI/QRO/6605/2022 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

El órgano de procuración de justicia advirtió que serán citados a declarar tanto servidores públicos como empresarios ligados al equipo de Gallos Blancos.

La Fiscalía invitó a quienes hayan sufrido agresiones a presentar su denuncia en la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio.

Informó además que tuvo información de que uno de los lesionados, que se encontraba en el hospital del IMSS, fue trasladado a la Ciudad de México para que continúe su atención.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo no tener información para presumir que en los hechos violentos participaron grupos del crimen organizado, pero que se investigará el tema.

Expuso que ante lo sucedido es evidente que se requiere la implementación de protocolos adecuados para evitar que se detonen hechos violentos en los estadios de futbol.

“Tiene que haber evidentemente, como en otras partes del mundo, protocolos, cuidados, evitar que al calor de la pasión se den este tipo de incidentes y regular muy bien el consumo de alcohol,”, comentó.