Jalisco, ejemplo nacional en lucha contra el cáncer infantil; entrega Enrique Alfaro pisos 7 y 8 en el Hospital Civil Nuevo para atender a esta población

Nace una nueva esperanza en Jalisco. Este sábado, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró con una inversión de 175 millones de pesos (mdp), el Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Juan I. Menchaca, que se ubica en los pisos 7 y 8 de este nosocomio, el cual ofrecerá atención regional completamente gratuita a las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer infantil en la entidad, completando así el círculo de su estrategia integral para la atención universal en respuesta a la escasez de medicamentos y atención a nivel nacional. Además, las nuevas instalaciones son de vanguardia y cuentan con tecnología de alta gama, y serán referente para ocupar el primer lugar nacional, y ser considerado como uno de los mejores en América Latina al incrementar con su operación la prevalencia de curación de esta patología en los menores del 75 hasta 90 por ciento.

El Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica fue inspirado en el Hospital de St. Jude Memphis, de Estados Unidos, cuyas instalaciones ampliaron su atención de 1,200 a 2,700 metros cuadrados con 43 camas; cuartos aislados, una Unidad de Trasplante de Médula Ósea con 4 cámaras aisladas individuales; 16 consultorios de medicina, nutrición y psicología, una área de espera para 40 pacientes con espacios para juegos interactivos, área de nutrición con cocina, área de ludoterapia, así como la Unidad de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica con camas equipadas con aire filtrado grado 3 y banda ancha con tecnología de punta.

En el acto, el gobernador Alfaro destacó el enorme orgullo de poder concretar una obra como está que será de impacto solidario con las infancias y adolescencias de Jalisco en un acto de honrar el dolor de quienes sufren a causa del cáncer y generar esperanzas de vida para los más pequeños, tema en el cual reconoció la iniciativa de Joanna Santillán Álvarez, coordinadora del Voluntariado Jalisco, quien le ayudó a visibilizar las carencias del antiguo hospital civil y la importancia de que el Estado asumiera la atención del cáncer infantil con un enfoque integral, gratuito y de acompañamiento permanente para los pacientes y sus familias.

Tras la crisis nacional de desabasto de fármacos contra el cáncer y contrario al abandono federal de este tema, el Gobierno de Jalisco fortaleció la política pública a favor de las y los pacientes

“Haber podido durante estos años en la reconstrucción o construcción de nuestro sistema de salud con hospitales en todos los rincones de Jalisco, han sido proyectos en los que hemos empeñado un enorme esfuerzo y una gran cantidad de recursos, pero nunca, ninguno, de todos esos, ni las otras obras que hemos hecho tienen el significado y me genera la emoción que me genera la obra que hoy entregamos, porque me tocó ver junto con Joanna ver lo que era ese espacio que se había construido con mucho esfuerzo pero con el paso del tiempo y la evolución de esta enfermedad había quedado rebasado. El piso 7 del Hospital Civil es de verdad una historia de lucha y tenacidad, y yo no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que aquí se ha hecho”, comentó el Gobernador.

Añadió que lo más importante de brindar la atención universal al cáncer infantil en Jalisco desde un enfoque integral y gratuito, es que las niñas, niños y adolescentes recibirán la mejor atención en sus luchas de vida, y se incrementará su prevalencia de curación hasta en un 90%.

“No le pedimos nada al hospital St. Jude, por eso fuimos con nuestros equipos técnicos a ver lo que ahí se hacía y nos trajimos equipamiento que de verdad va a ser único en México en el área donde se ven, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, van a ver camas que costaron medio millón de pesos porque son camas especiales para atender a los niños que, en ese momento, después de un trasplante están inmunodeprimidos, para que no se ulceren y para que la cama tenga movimiento y para que puedan estar bien atendidos, esa es la calidad de la atención que nuestras niñas, niños y adolescentes van a recibir, es una infraestructura para atender lo más valioso que tenemos en el mundo, y por eso vamos a llevar el nivel de curación al 90 por ciento”, enfatizó Enrique.

También dijo por ayudar a concretar este proyecto, agradece al equipo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) que estuvo a cargo de trabajo de construcción, y a la Secretaría de Salud que ayudó en la labor del equipamiento correcto, así como los empresarios y personas que con sus donaciones colaboraron en grande con esta causa.

Joanna Santillán Álvarez, coordinadora del Voluntariado Jalisco, destacó que, si Fray Antonio Alcalde viviera, estaría orgulloso de lo que se ha logrado concretar este día, y que los niños que pasan por esta situación la inspiraron para luchar por universalización de atención gratuita del cáncer infantil en Jalisco.

“Como decía Fray Antonio Alcalde: los hospitales nos permiten honrar a la humanidad doliente. Si él estuviera vivo, se sentiría profundamente orgulloso de ver todo lo que hemos logrado. En este centro de atención abrazaremos no solo el dolor de aquellos que padecen una enfermedad física, también vamos a abrazar a el dolor de la exclusión, la falta de oportunidades, el dolor a la inequidad, pero en especial el dolor de la injusticia”, expuso Santillán.

El director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, agradeció al Gobernador y a los jaliscienses que se unieron a esta causa, y dijo que la obra y equipamiento de este proyecto cumple con normas internacionales.

“Creo que hemos complicado a cabalidad con todos los estándares internacionales que demanda hoy los grandes centros hospitalarios que están asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener espacios con la infraestructura para el diagnóstico oportuno, el diagnóstico genético, el diagnóstico molecular, tener quimioterapia y los espacios necesarios para su atención”, dijo Andrade Villanueva.

Esta estrategia engloba acciones que van desde la aprobación de una Ley para la Detección Temprana y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; la creación del Registro Estatal de Cáncer Infantil, que permite conocer nominalmente a los menores de edad diagnosticados atendidos en instituciones estatales y dar seguimiento a sus casos; así como un programa de cobertura alimenticia adecuada para fortalecer las defensas de niños, niñas y adolescentes antes, durante y después de sus quimioterapias, a través de la entrega de casi 3 mil despensas; así como el apoyo de traslados para pacientes que acuden a recibir tratamientos; regularizaciones escolares que se ausentan en clases y atenciones psicológicas a pacientes y familiares.

Destacar que el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica HCG cuenta con una Unidad de Citogenética (en planta baja): con Módulos en citomorfología, cultivo de tumores sólidos y líquidos con biología molecular, citometría de flujo e inmunofluorescencia. Certificada por el National Cancer Institute de los Estados Unidos de América desde abril del 2011; y áreas de docencia e investigación con Laboratorios de Hematología y Farmacología.

En 2023, se ha entregado un recurso por 4 millones 740 mil pesos a 237 familias que recibieron la cantidad de 20 mil pesos para resarcir necesidades urgentes, alimentación enseres domésticos y/o pago de renta de su vivienda para la mejora en su calidad de vida.

De manera transversal se apoyaron a 6 organizaciones civiles a las cuales se distribuyó una bolsa de 23.5 millones de pesos al participar en la convocatoria de Apoyo a OSC en la modalidad oncológica, para brindar medicamentos, tratamientos para distintos tipos de cáncer infantil, radioterapias, pago de estudios, insumos complementarios, y adquirir equipo médico que podrá ser utilizado en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca y a la Unidad Médica Estatal acreditada como el Hospital General de Occidente.

Para saber más

El Piso 7 contará con: 8 consultorios, 18 sillones de quimioterapia ambulatoria, Unidad de Trasplante de Médula Ósea con 4 cámaras aisladas individuales, Unidad de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica, la primera del país, con 6 camas (3 aisladas) totalmente equipadas con aire filtrado grado 3 y banda ancha, además de la más novedosa y completa tecnología, Sala de espera para 40 pacientes con áreas de juegos interactivos y 8 consultorios de medicina, nutrición y psicología.

El Piso 8 contará con: 28 camas de hospitalización en cuartos de 4 camas cada uno, 5 camas más aisladas, Área de nutrición con cocina y Área de ludoterapia; 290 pacientes se encuentran bajo tratamiento, de los cuales,157 son casos nuevos.

Anualmente se diagnostican de 180 a 200 casos nuevos en el Servicio.

Desde 1989 a la fecha, el Servicio de Hemato Oncología Pediátrica ha atendido a más de 9 mil pacientes, 7,130 en seguimiento y control, de ellos, más de 4,500 se consideran completamente curados.

