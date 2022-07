Jesús Zambrano acusa a Delfina Gómez de desatender rezago educativo por campaña en el Edomex

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva acusó a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, de no atender el rezago educativo que atraviesa el país y, a pesar de ello, haber comenzado a trabajar en su candidatura para buscar la gubernatura del Estado de México en 2023.

“Es preocupante el rezago educativo en el país a causa de una deficiente política y ausencia de programas en esta materia; por ello, acusó que el gobierno federal y la titular de la SEP, Delfina Gómez, no han cumplido con mejorar la calidad del sistema educativo, al contrario, se han dedicado a empeorar esta grave situación en México. Y ahora la señora ya está pensando en la campaña del Estado de México”, dijo.

Al referir estadísticas ofrecidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), el perredista indicó que el promedio de México en cuanto a la disminución de asistencia escolar supera supera al promedio de América Latina, ya que 17.3 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad abandonaron la escuela, mientras que el promedio de la región fue de 11 por ciento.

“Con todos los datos y cifras los sistemas empleados como el programa de televisión aprende en casa y la programación en radio, no fueron de mucha ayuda para los estudiantes, ya que quienes pudieron aprovechar estas herramientas no padecieron tanto el déficit educativo, pero ¿y los estudiantes que no contaban con una computadora, televisión o acceso a internet, qué va a hacer la SEP para que puedan recuperar tanto tiempo de aprendizaje perdido?”, comentó.

En este contexto, Zambrano Grijalva urgió la creación de políticas públicas que mejoren la educación y que “se pongan a trabajar en vez de estar violando la ley con actos anticipados de campaña, que se enfoquen en atender las necesidades de los infantes y jóvenes que no están recibiendo una educación adecuada, nos encontramos peor que antes. Queremos y exigimos que pongan atención en este problema y que dejen de afectar la educación en el país”, concluyó.

