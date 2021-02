Si le amarramos las manos a Alito Moreno, Morena va a ganar: Mario Delgado

“Le vamos a amarrar las manos a (Alejandro) Moreno, para que triunfe Morena”, declaró este martes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al solicitar a los militantes hacer oídos sordos a las descalificaciones del líder nacional priista, quien en las últimas semanas ha lanzado declaraciones en contra del partido guinda.

Desde Campeche, donde acompañó a Layda Sansores a registrarse como candidata a la gubernatura de esa entidad, dijo que la forma de amarrarle las manos a los priistas, es no cayendo en sus juegos de descalificaciones.

Lee más Pide corriente Democracia Interna renuncia de Alito Moreno y del CEN del PRI

De igual forma, reiteró su llamado a los gobernadores de los partidos de oposición a no intervenir en el proceso electoral.

“Morena no lo hará, y queremos que eso mismo hagan los gobernadores, aquí y en todo el país, que no metan la mano, que no utilicen el presupuesto público, que no utilicen sus mañanas para tratar de alterar la voluntad popular”, declaró.

Delgado Carrillo dijo que, en Campeche, estarán muy pendientes de que se respete el voto popular, “porque sabemos que en este estado hay muchos intereses que están en juego y se quieren aferrar al poder”.