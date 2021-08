Legisladores lamentan mayor pobreza en el país

Diputados federales lamentaron que 3.8 millones de mexicanos se sumen a las filas de la pobreza en México durante la pandemia por COVID-19.

En entrevista con La Razón, Miroslava Sánchez Galván de Morena consideró que es urgente recuperar la economía y el poder adquisitivo de las personas que han sufrido durante la pandemia, ya que es necesario que la gente que se han sumado a la pobreza, salga de ella y mejoren su desarrollo.

La morenista agregó que se debe ajustar la política económica para que la gente viva de mejor manera.

Nancy Reséndiz del PES dijo que está muy complicada la situación que ha dejado la emergencia sanitaria en el país, toda vez que muchas personas se quedaron sin trabajo, además de que muchos niños padecieron la falta de sus padres porque fallecieron por el contagio del virus.

La legisladora del PES aseguró que debe existir un cambio en la estrategia económica, política, cultural y en todos los aspectos, ya que es necesario una restructuración del país en todos los sentidos, para que se pueda recuperar a todos los mexicanos que cayeron y siguen en la pobreza.

Por separado, Sylvia Garfias del PAN, aseguró que la política económica del Gobierno federal es errónea, ya que la emergencia sanitaria le ha permitido esconder los pésimos resultados que se han tenido en materia económica.

El hecho de entregar recursos como dádivas a quienes no estudian ni trabajan no es la mejor decisión, pues lo que se debe hacer es fomentar la planta productiva del país. Se han suspendido obras de los conservadores y se ha reorientado el gasto al desarrollo social pero los resultados no han sido los correctos