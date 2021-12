No se les da la gana vacunar a menores contra COVID-19: Felipe Calderón

El expresidente de México, Felipe Calderón, criticó al Gobierno de México por no comenzar la aplicación de vacunas contra COVID-19 a menores de 15 años de edad “porque no se les da la gana”, y aseguró que las autoridades no tienen remedio.

En sus redes el exmandatario señaló que México se encuentra en el lugar 17 de aplicación de dosis contra el virus, a pesar de ser el tercero en el continente americano con mayor número de población.

México, en el lugar 17 de vacunas en América, siendo el tercero en población. Y todavía anuncian que no vacunarán a menores porque no se les da la gana. No tienen remedio Felipe Calderón, expresidente de México

Por la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez resaltó en conferencia, que en el país no se tiene considerada la vacunación a ese sector de la población, a pesar de que en otros países decidieron hacerlo por contar con excedente de dosis.

RFH