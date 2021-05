Llaman a reforzar higiene en escuelas

De cara al regreso a clases presenciales, que arrancará este lunes en algunas entidades del país, es necesario reforzar los servicios de higiene y medidas sanitarias en cada plantel, advirtió el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador apunto que “31.6 por ciento de los planteles de educación básica no tienen de infraestructura para el lavado de manos; además, 27 por ciento de los planteles de educación básica y 22.8 por ciento de los planteles de educación media superior no cuentan con agua potable, mientras que 17.3 por ciento de las escuelas básicas y 15.8 por ciento de las escuelas de nivel medio superior no tienen sanitarios”.

Ramírez Cuéllar hizo un reconocimiento a aplaudió la estrategia de vacunación implementada por el Gobierno federal en colaboración con distintos niveles de gobierno, pero insistió en que se requiere fortalecer las medidas de higiene al interior de cada una de las escuelas a fin de evitar los contagios y asegurar la salud de profesores, alumnos y personal.

El diputado de Morena recordó que debido a la pandemia, se suspendieron las clases en 257 mil 518 planteles educativos, lo que impactó a 36.3 millones de alumnos.

Alfonso Ramírez consideró que aunque suspender clases presenciales redujo contagios, podría provocar un impacto de cinco por ciento en el salario de los egresados, entre otros efectos.