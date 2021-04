Elecciones 2021: Lorenzo Córdova dice que INE no cae en provocaciones

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello aseguró que no entrarán en confrontación con ningún actor político, luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificara como “un atentado a la democracia” la resolución del órgano electoral al retirarle la candidatura a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán.

Al ser cuestionado en su participación en la firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, dijo que el INE solo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo que dice la ley.

A la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, la democracia se nos puede ir de las manos, la democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México, en su diversidad política explicó.

Lorenzo Córdova evitará confrontaciones

Además, dijo que quienes están en contra de las decisiones, “ahí está el camino de la ley”, pues consideró que es benéfico que se acuda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues cualquier ciudadano lo puede hacer, ya que todas las decisiones del INE se pueden impugnar “y será el Tribunal quien las convalidará o las modificará”.

Lorenzo Córdova reiteró que no caerá en provocaciones y evitará confrontarse con algún candidato, aspirante, político o dirigente partidista, ya que el INE está para regular la contienda, “aunque haya quien insista en colocar al INE en este papel”, estimó el consejero.

También aseguró que hay quien pareciera que está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro, “pues el árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón, porque no le toca; lo que si va a hacer el árbitro es vigilar la contienda”, aseveró.

El consejero presidente mencionó que en la sesión de este marte se acusó al órgano electoral de soberbia, aunque dijo que no es así, ya que está llamado a estar por encima de las disputas, por ello, pidió a los actores políticos respetar las leyes y exigir seguridad ante el clima de violencia que enfrenta el país.