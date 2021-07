Loret de Mola: No acepto que se me señale de haberme coludido para hacer un montaje

Luego de comparecer ante un careo por el caso Cassez-Vallarta, el periodista Carlos Loret de Mola insistió en que no estaba enterado del montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros, por lo que dijo que no acepta que se le señale de haberse coludido con las autoridades para la transmisión de dicho hecho.

"Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje", dijo Loret de Mola en un video que compartió en redes sociales.

A esto, Loret de Mola agregó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esa mentira".

Loret de Mola asegura que AMLO se ha querido vengar de él por difundir los videoescándalos de sus hermanos

Luego de enlistar a una serie de medios de comunicación que asegura están coludidos con el actual Presidente de la República, Loret de Mola prosiguió diciendo que AMLO ha alentado la versión que lo señala de saber que la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros era un montaje, como un acto de venganza por difundir los videoescándalos de sus hermanos.

"El Presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse, porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos, Pío y Martinazo" Carlos Loret de Mola

En línea con lo anterior, Loret de Mola afirmó que AMLO y sus allegados han utilizado el caso Cassez para desacreditar sus investigaciones periodísticas, tendiendo cortinas de humo "para no ver la realidad".

"Me quedo con la idea clara de que nada de esta saña en mi contra existiría si no hubiéramos destapado tantos escándalos de corrupción del Gobierno actual. Como siempre he dicho frente a los permanentes ataques, yo seguiré haciendo periodismo y seguiré ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea", finalizó Carlos Loret de Mola, agradeciendo a las personas que están al pendiente de sus declaraciones.