La mañanera de AMLO: 11 de noviembre

Este jueves 11 de noviembre, desde Colima, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreió su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

No se puede tolerar ninguna extravagancia en la 4T

Al reconocer que Santiago Nieto Castillo es un abogado profesional a que le tiene mucho respeto, AMLO aseguró que no se puede tolerar ningún acto de extravagancia que vaya en contra de la austeridad republicana.

"Santiago Nieto es profesional, es recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ninguna extravagancia, ni un acto que vaya en contra de la austeridad republicana", afirmó AMLO.

AMLO refirió que Nieto Castillo presentó su renuncia al entender que su boda resultaba en un escándalo en detrimento del Gobierno y del movimiento de transformación del país.

"Partimos de una fórmula, que es sencilla: cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo", declaró AMLO.

AMLO aseveró que Nieto Castillo podría regresar eventualmente a la administración pública; sin embargo, dijo, tiene que pasar algún tiempo, pues se tiene que escuchar más a la gente sobre ese asunto.

"Todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias, pero no en el servicio público. Es otra cosa. Por eso yo no llamo funcionario, sino servidor. Entonces, no desacreditamos, porque es una gente íntegra Santiago, sino las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada", aseveró AMLO.

Sobre la decisión de nombrar a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente AMLO destacó que ha resistido a todas las tentaciones del poder, creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta.

"Siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede corromper, conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados, gente que en su momento fue muy radical", señaló AMLO.

Al recordar que Gómez Álvarez fue líder estudiantil en el movimiento de 1968, el mandatario destacó que lleva más de 50 años ejerciendo la congruencia política.

También impulsó una reforma al artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más que el ejecutivo federal.

Respalda a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno

Al externar su respaldo a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, AMLO estacó que se trata de una mujer de lucha.

"Estamos doblemente obligados a apoyarla por ser una mujer de lucha y por el pueblo bueno y trabajador de Colima. Estamos seguros de que va a gobernar muy bien”, destacó AMLO.

AMLO recordó que fue ayer fue presentado el plan de apoyo para la entidad.

Vizcaíno Silva reconoció que el estado arrastra una añeja crisis de seguridad, que se agravó especialmente durante la el gobierno anterior y aseguró que se investigarán los hechos sin fabricar delitos.

Con la llegada del presidente López Obrador al gobierno cambió el enfoque de combatir la violencia. El homicidio doloso se ha reducido en los últimos años, señaló.

"Quedaron atrás los gobiernos de unos cuantos, de los mismos de siempre y para los mismos de siempre", defendió.

Al recordar que el estado encara dificultades presupuestales, seguramente por motivos de corrupción y mala administración, Vizcaíno dijo que buscan soluciones para cerrar bien el año.

Agradeció el respaldo con los apoyos extraordinarios para solventar los compromisos con los trabajadores.

"Estamos inaugurando la alternancia y está comenzando una nueva etapa política en lo local, alejada de la corrupción, la indolencia, la superficialidad y el olvido. Localmente estamos iniciando un gobierno de todas y para todas las personas", destacó.

