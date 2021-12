La mañanera de AMLO: 27 de diciembre

Este lunes 27 de diciembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/XLF6qRU8IE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 27, 2021

Destaca bajo porcentaje de hospitalizaciones respecto al año pasado

AMLO presumió que hasta el momento existen pocos contagios de la variante Ómicron en México y que el porcentaje de hospitalizaciones de 2021 es mucho menor que en 2020.

AMLO destacó que a pesar de que la variante ómicron se encuentra en México no ha habido incrementos importantes de contagio.

“No son muchos los casos, lo que tenemos de información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos”, sin embargo, AMLO agregó que “eso no quiere decir que pueda darse una situación especial”.

Al presentar las gráficas sobre el último reporte general de Covid-19, sostuvo que no existen aumentos en que llamen la atención, ya que la ocupación de camas generales reporta 13 por ciento, mientras que en terapia intensiva con ventilador 11 por ciento.

AMLO recordó que tan solo en la Ciudad de México, el reporte de diciembre de 2020 llegó a tener una ocupación hospitalaria del 95 por ciento, situación que se modificó gracias a las vacunas contra Covid-19.

AMLO reveló que, aun así, su gobierno mantendrá una comunicación constante con Estados Unidos para atender el tema general de la pandemia y de la variante ómicron.

“Vamos a seguir en comunicación con el presidente (Joe Biden), es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan de contagios”.

AMLO expuso que de acuerdo a la información que le han proporcionado sus asesores, la variante ómicron no mantiene contagios relevantes en América Latina, caso contrario a Europa y Estados Unidos donde ha habido más presencia.

“No fuera de control, tampoco, pero sí hay más contagios y les deseamos que puedan salir adelante como buenos vecinos”.

AMLO compartió que este año tuvo la posibilidad de disfrutar la Navidad en Palenque, Chiapas, hecho que no pudo concretar en 2020 “porque estaba la situación tremenda, muy lamentable, muy triste”.

“O sea, gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna, es distinto, pero no debemos confiarnos”, añadió al reconocer que este domingo el centro de la capital del país se mostró con miles de personas que disfrutaban de las atracciones.

Considera que no se debe penalizar a los consejeros del INE

AMLO consideró que no se debe penalizar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de retrasar la consulta de revocación de mandato, pues además tendrían más excusas para demorar el proceso.

“No penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”.

AMLO señaló que serán las instancias correspondientes las que resuelvan sobre el caso y aclaró que la demanda contra los consejeros electorales es un tema del Poder Legislativo, por lo que solo emite su opinión como ciudadano.

“No lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial”, refirió AMLO.

Refinería Deer Park será liquidada en enero

AMLO reveló que será en enero de 2022 cuando se liquide y se cierre la operación de compra de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

“Lo que yo sí puedo decir es que en enero se líquida completamente, ya en enero se cierra la operación”, reveló AMLO.

AMLO recordó que cuando se hizo la oferta quedaba pendiente la autorización de Estados Unidos, lo cual fue ya fue avalado, como se informó el miércoles de la semana pasada, pese a la incredulidad de muchos medios mexicanos.

“Hay muy buena relación y hay confianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos”, aseguró AMLO.

Reconoce tranquilidad durante Navidad

AMLO felicitó de nueva cuenta al pueblo de México por las fiestas decembrinas y por su buen comportamiento durante las mismas.

“Los reportes que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, que hubo paz, no hubieron hechos lamentables graves”, destacó AMLO.

AMLO resaltó que como siempre existieron delitos leves, pero no “excepcionales que lamentar, estuvo bien la Noche buena, la Navidad”.

AMLO en su mañanera de este lunes 27 de diciembre. Foto: Especial.

