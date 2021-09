La mañanera de AMLO: 9 de septiembre

Este jueves 9 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Defiende a militares; no hay denuncia de entrega de migrantes a crimen organizado

AMLO afirmó que no hay una sola denuncia en contra de militares que hayan entregado a migrantes a la delincuencia organizada, "posiblemente eso se daba en el pasado", pero ahora no existe contubernio de las autoridades federales con los grupos criminales.

AMLO denunció que hay toda una campaña de desinformación alentada por sus adversarios políticos, pero no es la regla, puede haber excepciones como sucedió con el caso de dos funcionarios de migración que maltrataron injustamente a unos haitianos en Chiapas.

"No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede claro completamente, para no mentir, ni una sola denuncia de que militares hayan entregado migrantes a la delincuencia, eso no existe.

"Posiblemente se daba antes, ahora hay una separación, esto es parte del cambio, una cosa es la delincuencia y otra la autoridad; no hay contubernio, no hay asociación delictuosa", sostuvo AMLO.

Resaltó que a nivel estatal puede que exista ese tipo de relación, pues "lo que hemos visto es que sí delincuentes detienen a migrantes, policías estatales.

"Un caso para no generalizar, en Tamaulipas, con unos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y quemados por la policía de Tamaulipas, de un municipio fronterizo, Camargo, pero no hay más que eso", subrayó.

AMLO dijo que su gobierno seguirá protegiendo, defendiendo y ayudando a los migrantes que llegan al país porque esa es la obligación del Estado, y cuidar que no se violen sus derechos humanos.

"En todos los casos hay absoluto respeto a los derechos humanos, de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional , de la Marina y de la secretaría de la Defensa", apuntó el jefe del Ejecutivo federal.