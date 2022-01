La mañanera desde Palacio Nacional: 17 de enero

Este lunes 17 de enero, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció conferencia de prensa, antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de enero de 2022 https://t.co/ygTENjf3z2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 17, 2022

No se prevén más pérdidas de empleos por ómicron

AMLO negó que pudieran haber despidos por el alza de contagios por la variante ómicron y aseguró que para el cierre de este mes se recuperarán los empleos que se habían perdido durante diciembre y con la pandemia.

MÁS INFORMACIÓN No se prevé aumento de despidos por Ómicron: AMLO

AMLO recordó que al finalizar el año 2021 se habían perdido 108 mil plazas, sin embargo, aclaró que para el 14 de enero de este año inició la recuperación, pues solo falta la integración de 45 mil plazas.

“Para finales de mes no vamos a tener pérdida de empleos”, aseguró AMLO al presentar las gráficas más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, AMLO consideró que no habrá más despidos en los próximos meses por parte de empleadores a raíz de la nueva ola de contagios por COVID-19 porque ya se portan mejor que antes.

"No se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar, entonces no veo que se presente la misma situación de la variante Delta que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso”, aseveró AMLO.

No habrá impunidad en investigaciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes

AMLO negó que exista impunidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el tratamiento de los casos de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes.

“En los dos casos tiene que ver la Fiscalía y yo lo que puedo repetir es que le tengo confianza al fiscal (Alejandro Gertz Manero) y que puede ser que se tarden procesos en la Fiscalía para que se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad, de eso estoy convencido”, subrayó AMLO.

Esto luego de ser cuestionado por las demoras en los resultados de la FGR en los casos ambos exgobernadores de Veracruz, a lo que primer mandatario respondió que “la justicia tarda pero llega”. Además, confió en que no se protegerá a nadie ni tampoco se fabricarán delitos.

“No fabricar delitos en contra de un adversario o un opositor porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer y creo que también en la Fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos, entonces vamos a esperarnos, eso es lo que yo opino”, resaltó AMLO.

AMLO sostuvo como ejemplo que nadie esperaba que la Fiscalía retomara el caso de Rápido y Furioso y lo hizo, a pesar de que “se pensaba que ya se había olivado y hace poco se hizo la consignación del caso”, añadió.

Ordena la compra de píldoras orales para tratar COVID-19

AMLO informó que ya se ordenó la compra de los medicamentos orales Molnupiravir y Paxlovid para tratar el COVID-19 y adelantó que se analiza la posibilidad de que estos puedan ser adquiridos en las farmacias.

MÁS INFORMACIÓN AMLO ordena la compra de píldoras orales para tratar COVID-19

“Ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público, mañana les pueden ya informar, le voy a pedir que venga Alejandro Alejandro Svarch de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, adelantó AMLO.

AMLO explicó que, aunque se había hablado que los medicamentos solo estarían disponibles en los hospitales públicos para casos de emergencia, se discute la posibilidad de que los mexicanos los puedan conseguir en farmacias, aunque aclaró que no es lo que desea su gobierno.

“Nosotros no queremos eso, eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso en los hospitales públicos, pero no queremos también que vayan a decir ´ es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden´, o sea lo vamos a analizar”, detalló AMLO.

AMLO destacó que este martes se darán a conocer los avances de la adquisición y cómo se podrán distribuir, “y también que ellos nos digan si conviene o no conviene para que no haya abusos, pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente para que nadie diga que no tiene acceso”.

AMLO expuso que hasta el momento los medicamentos de los laboratorios Merck y Pfizer se recomiendan para casos graves, adultos mayores o para personas con enfermedades crónicas.

“A lo mejor no va a ser falta que se autorice para el mercado privado, ya ven lo que hicieron algunos con los con las pruebas, ya las estaban vendiendo, o sea eso no, la salud es un derecho no es un privilegio”, resaltó AMLO.

Además, AMLO recordó que cuando estuvo contagiado por COVID-19 por segunda ocasión se le hizo la propuesta de aplicarse los medicamentos, lo cual rechazó para atenderse únicamente con paracetamol, miel y limón.

“A mí me propusieron que a mí me aplicarán ese tratamiento, son 40 pastillas, son cuatro cada 12 horas durante cinco días, y se quita el COVID-19, entonces yo opté por lo segundo porque no tenía yo síntomas delicados”, dijo AMLO.

Ya se demostró que el INE sí cuenta con recursos para la revocación de mandato

AMLO indicó que ya quedó demostrado que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí cuenta con recursos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y aclaró que ésta se debe concretar no porque lo diga él, sino porque lo marca la ley.

MÁS INFORMACIÓN AMLO: Ya se demostró que el INE sí cuenta con recursos para la revocación de mandato

“Ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta, la tiene que hacer como lo establece la Constitución con todas las casillas. No, si no es un asunto conmigo, es con la ley”, subrayó. AMLO.

AMLO insistió que no existe más dinero del presupuesto federal para otorgar recursos adicionales al órgano electoral, pues recordó que ya están destinado para otros fines como lo demostró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al presentar la propuesta para el Plan de Austeridad del INE.

De este modo, AMLO urgió a que el órgano electoral aplique un ajuste presupuestal para resolver el tema de la “mejor forma posible”, pues aseguró que de lo contrario, lo que está en riesgo es el prestigio del órgano electoral.

“Porque se va degradando la institución, o sea, aparecen como ambiciosos, como que lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pues se ponen a pelear por dinero y termina no siendo una diferencia de tipo ideológico o político, sino por dinero y se ven muy mal”, señaló AMLO.

Insiste en que Banamex debe “mexicanizarse” y que se cobren impuestos

AMLO insistió en su deseo de que Banamex pueda ser comprado por empresarios mexicanos, además previó que la operación generaría de 30 a 40 mil millones de dólares en impuestos.

MÁS INFORMACIÓN AMLO insiste en que Banamex debe “mexicanizarse” y que se cobren impuestos

“Nosotros queremos pues que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos, y que el banco quede en el país”, destacó AMLO al señalar que en la actualidad sí se cobrarán impuestos, a diferencia de 2021 cuando se vendió Banamex mientras Vicente Fox era Presidente.

AMLO detalló que se pretende poner obstáculos ni dificultar la venta de Banamex, pero recalcó que se debe demostrar que en México existe el Estado de Derecho y confianza para los inversionistas nacionales.

Pemex ya cuenta con el recursos para cerrar compra de Deer Park

AMLO informó que ya se encuentran disponibles los 20 mil millones de pesos para que Petróleos Mexicanos (Pemex) cierre la operación de la compra de la refinería Deer Park en Estados Unidos en los próximos días.

MÁS INFORMACIÓN AMLO: Pemex ya tiene los recursos para cerrar la compra de Deer Park

“Ya me informaron de que Hacienda puso a disposición de Pemex el dinero, en especial en Banobras, ya transfirió los recursos a Pemex para ya cerrar la operación en unos días más”, informó AMLO.

AMLO señaló que a la firma acudiría el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en compañía de algún representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

AMLO adelantó que en el marco de la compra, se tiene prevista para esta semana una visita de la secretaria de Energía del Gobierno de Estados Unidos para abordar diversos asuntos de interés, pues “no hay temas intratables”, resaltó.

“Sobre todo informar sobre por qué de la Reforma Eléctrica, si hace falta, y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar”, compartió AMLO.

AMLO agregó que se tiene previsto que la funcionaria estadounidense se reúna con la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y que además realice una visita a Palacio Nacional.

AMLO se reincorpora a sus actividades presenciales

AMLO se reincorporó este lunes a sus actividades oficiales de manera presencial, tras haber dado positivo a Covid-19 el pasado 10 de enero.

“Bueno pues como todos los lunes iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, (en cuanto a) síntomas y también en tiempo de recuperación”, externó AMLO.

AMLO pidió de nueva cuenta a la población no espantarse, pues indicó que aunque ómicron es una variante “mucho muy contagiosa” no han crecido las hospitalizaciones ni los fallecimientos de manera considerable.

“Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos, no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo porque son menos los síntomas y no nos agravamos”, compartió AMLO.

Además, agradeció a la población y a los gobiernos que estuvieron al pendiente de su evolución, ya que dijo, “amor con amor se paga, es recíproco yo quiero mucho, y lo digo de manera sincera, al pueblo de México y mucha gente me quiere, se preocupa en mi situación de salud”, agregó.

FGR