Mara Lezama llama a acuerdo para desarrollo de Quintana Roo

Ayer, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, se comprometió a encabezar un gobierno humanista y progresista, “con sentido social, que luche contra la corrupción y los vicios del poder; un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione al pueblo”.

Al rendir protesta como gobernadora de Quintana Roo para el periodo 2022-2027, Mara Lezama llamó a todos los sectores de la sociedad a suscribir un Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo.

Un acuerdo, dijo, “en favor de la solidaridad, la sustentabilidad y la construcción de la paz”, que permitirá al pueblo de Quintana Roo “avanzar hacia un futuro con prosperidad compartida”.

La mandataria estatal explicó que se trata de conformar “un acuerdo entre hombres y mujeres para la construcción de una democracia participativa; para desarrollar el sector pesquero y para hacer del ecoturismo una potencia en Latinoamérica”, entre otros factores.

Detalló que para lograr el cumplimiento de dicho acuerdo será necesaria la participación de todos y expresó: “Llamo a la población, a todas y a todos, a unirse en este propósito. A las y los empresarios, a los hoteleros a los comerciantes, a los trabajadores, a los universitarios, a las comunidades originarias, a nuestros mayas, a los productores, agricultores, pescadores, a todos y a todas hoy les digo es el momento de Quintana Roo y tenemos la responsabilidad de comprometernos”.

Con este acuerdo expresamos nuestra voluntad ciudadana de trabajar para construir una democracia participativa y de resultados para abatir el rezago social

Mara Lezama

Gobernadora de Quintana Roo

Agregó que a través de esta nueva iniciativa se materializa la convicción de transitar hacia un gobierno solidario que dedicará los recursos a cerrar las brechas de desigualdad.

“Con este acuerdo expresamos nuestra voluntad ciudadana de trabajar para construir una democracia participativa y de resultados para abatir el rezago social… para optar un conjunto de compromisos colectivos entre las tres órdenes de gobierno, los tres poderes estatales y los sectores económicos y sociales y para generar, todos juntos, un desarrollo económico que genere mayor bienestar social en Quintana Roo”.

Bajo el lema de “por encima de la ley nada ni nadie”, Mara Lezama Espinosa aseguró que como mujer gobernará de manera distinta con un compromiso total para erradicar las raíces de la desigualdad social.

Durante su discursó también destacó que terminará con los privilegios de la alta burocracia y, al hacer una analogía al decir “que el buen juez por su casa empieza”, especificó que la austeridad republicana “empezará por mi oficina, para encontrar grietas en donde se ha ido el dinero del pueblo y destinarlo a áreas sociales y productivas; nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre”.

Agregó: “La austeridad republicana debe asumirse en los tres poderes del Estado. Es una obligación ética y moral, por ello presentaré una iniciativa para hacer posible la reducción presupuestal de poderes y organismos autónomos, entre ellos el Poder Legislativo”.

Al evento se dieron cita dos “corcholatas”: Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien acudió en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, también estuvieron presentes el exgobernador Carlos Joaquín y los gobernadores Julio Menchaca, de Hidalgo; Manuel Merino Campos, de Tabasco; Cuitláhuac García, de Veracruz; Layda Sansores, de Campeche; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca.