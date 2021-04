Marchas son apartidistas, reviran los médicos

El personal de salud privado continúa con la exigencia de ser considerados en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, ya que tres meses después, la mayoría demanda que sigue sin recibir una sola dosis.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el personal privado no será vacunado si no es su turno, además acusó que algunos podrían estar manipulados por el periodo electoral.

Patricia Rojas, médica del sector privado, consideró que hay un evidente esfuerzo por “tergiversar el movimiento”.

“No existe manipulación alguna, no existe ningún motivo que no sea el respeto al artículo 4° de la Constitución que es el derecho a la salud, también a la no discriminación”, declaró a La Razón. Y añadió que la movilización es apartidista.

La médico recordó que los trabajadores pueden contagiar a sus pacientes, por lo que no se pueden romper las cadenas de contagio de coronavirus.

El argumento del Gobierno federal es que la prioridad es inocular a los trabajadores en áreas Covid. Mariana “N”, enfermera, respondió que “todos somos primera línea”.

La mujer del sector salud privado dijo que no han realizado los censos para contemplarlos en el proceso, pese a que se anunció desde enero. “No es una protesta nueva, llevamos exigiendo esto meses y no hemos tenido respuesta”, lamentó.

Aún faltan por vacunar contra el Covid-19 al menos a 186 mil 675 trabajadores de la salud, hasta el 14 de abril, considerando el estimado de 1.1 millones de la Secretaría de Salud. No obstante, la cifra puede variar por los censos que faltan del personal privado.

Por otra parte, la médica Sofía “N” contó que su tío de 55 años, médico de consultorio privado, falleció por Covid. “Sus hijos son médicos, trabajan en el mismo lugar y no han sido vacunados”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez aseguró que el personal de salud público y privado estará inoculado para finales de abril; sin embargo, sólo se refirió a la primera línea.

El Plan Nacional de Vacunación define a la primera línea como al “que tiene contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados de Covid. “Incluye no sólo el contacto con los pacientes sino también con muestras biológicas y espacios ocupados por los pacientes”.

Esta clasificación deja fuera a trabajadores de consultorios adyacentes a farmacias, odontólogos, oftalmólogos y otras especialidades que, de acuerdo con la clasificación del Gobierno federal, están en un riesgo intermedio a bajo de contagiarse.

Con vacuna, muertes se pudieron evitar

El doctor Francisco Moreno Sánchez, encargado del área Covid-19 en el hospital ABC, calificó como un despropósito que el gobierno federal se niegue a vacunar de manera prioritaria al personal de la salud del sector privado.

En entrevista con La Razón, declaró que hay un registro de médicos que se han contagiado en enero y febrero “cuando ya pudieron haber estado vacunados” y algunos de ellos han fallecido.

Sólo en el hospital sede del ABC, donde se tiene una de las tasas de mortalidad más bajas que es de 4.8 por ciento, estiman que durante la pandemia ha habido entre 15 o 20 decesos.

El especialista recordó que son más de 27 mil médicos privados quienes siguen a la espera de recibir el biológico, en el país con más decesos del sector a nivel mundial.

El doctor Moreno recordó que incluso quienes no están en un área Covid corren alto riesgo de contagio, pues “pueden llegar pacientes que no saben que tuvieron Covid a ver un médico y contagiarlo”.

En México han perdido la vida al menos 3 mil 699 trabajadores de la salud, de acuerdo con los casos registrados por la Dirección General de Epidemiología. De éstos, mil 229 ocurrieron en los últimos tres meses.

Con información de Antonio López