Mario Delgado busca estar al frente de Morena hasta 2024

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena aseguró que hay una propuesta para que se prolongue la vigencia de la presidencia y la secretaría general hasta el 2024.

“Porque no podíamos meter ese ruido, de que nos fuéramos a un proceso de elección del presidente del partido , en medio de selección de candidato y candidata”, destacó en entrevista con medios.

Delgado Carrillo recordó que la elección de la dirigencia fue un proceso complicado que finalmente se decidió por encuesta. “Hasta después de la elección, nos va a tocar conducir al Comité Ejecutivo que hoy se elija, todo el proceso del 2024. A nosotros nos va a tocar conducir todo el proceso de selección, del candidato o candidata para el 2024, dijo.

Cuarta Transformación, el legado para las siguientes generaciones: Mario Delgado



El dirigente nacional aseguró que la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador es el legado que se heredará a las siguientes generaciones, ya que ha costado mucho trabajo pese de la corrupción.

Durante el Tercer Congreso Ordinario de Morena, el morenista dijo que se debe transitar de una terrible guerra hacia una paz y justicia, construyendo una nación más fraterna. “La lucha que encabeza el Presidente nos ha convertido en una referencia de América Latina y nos ha ganado el respeto de todos los países. Ayer el Presidente dijo que la política es el único instrumento contra la guerra, pero no con el abuso de los poderosos, sino la política que pone el poder al servicio de la sociedad ”, indicó.

El líder de Morena señaló que en 2021 se ganaron 16 de 21 gubernaturas y en cuatro años, serán 22 estados los gobernados por su movimiento, por ello, aseveró que esa fuerza política es la más importante en la historia del país.

Mario Delgado agregó que se han renovado dirigencias y consejos estatales, hecho que no ocurría desde 2015. “Gracias al apoyo de la gente. Necesitamos evolucionar y no apolillarnos, por eso se propone la renovación del estatuto, pero que no pierda la esencia, sin perder valores”, destacó.

Además, comentó que con el refuerzo al partido se vislumbra un triunfo en 2024, aunque aclaró que no deben confiarse, pues ya no estará su líder, por ello la trascendencia de su gran obra depende de su militancia. “De nuestra capacidad de construir un partido que sea capaz de luchar por el pueblo sin corrupción, clasismo, racismo y discriminación , por ello se debe seguir la mística de Andrés Manuel López Obrador para que la transformación dure a las siguientes generaciones”, añadió.

FBPT