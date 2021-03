Marybel Villegas truena contra designación de candidatura de Morena en Cancún

La senadora con licencia, Freyda Marybel Villegas, anunció que impugnará el proceso de selección de candidatos de Morena a la alcaldía de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.

Este domingo, Óscar Cantón Zetina, delegado del partido para la Tercera Circunscripción federal para el proceso electoral 2020-2021, informó que Mara Lezama Espinoza será registrada por Morena como candidata a la alcaldía de Benito Juárez, luego de resultar la ganadora en la encuesta.

Luego de conocer las encuestas internas del partido y no ser seleccionada como la candidata de la coalición Morena, PVEM, PT y Movimiento Auténtico Social (MAS), Villegas Canché dio a conocer que interpondrá un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la decisión de su partido.

“Hoy, una vez más, se comete un atropello en el proceso interno de Morena pues a pesar de no cumplir el procedimiento estatutario requerido por la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido, se designa una candidatura mediante una supuesta encuesta a la que no tuve acceso. Por esta razón, he decidido impugnar el proceso interno de Benito Juárez para que se reponga y aclare cuál fue el método de selección de candidatos”, explicó la senadora con licencia a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter.

La senadora con licencia advirtió en su misiva que no aceptará “que se use a Quintana Roo como carta nacional de negociación para ceder posiciones de interés al Partido Verde, un partido que ha establecido en nuestro estado un grupo de intereses creados, lo más parecido a una mafia para conservar los privilegios y los negocios al amparo del poder público”.

Marybel Villegas acusó a los dirigentes del Partido Verde de hacer “mucho daño a los quintanarroenses y en vez de resultar premiados deberían estar haciendo frente a las acusaciones de corrupción”.