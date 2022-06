MC no se irá al precipicio con Va por México; hará frente a Morena para ganar Presidencia: Dante Delgado

El senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó contender en alianza con Va por México en los siguientes procesos electorales, dados los últimos resultados a los que la coalición entre el PRI, PAN y PRD les ha llevado a más derrotas que triunfos.

En conferencia de prensa, el partido presentó un análisis de los comicios del 5 de junio, durante los cuales señalaron que la alianza opositora va "en caída libre", mientras que Morena y Movimiento Ciudadano han sido las únicas fuerzas políticas en incrementar preferencias entre el electorado.

El diputado Salomón Chertorivski expuso que Movimiento Ciudadano logró cuadruplicar el número de votos obtenidos el pasado domingo en comparación a las elecciones de 2016 y también comparó las cifras con las que obtuvo Morena en aquel año, respecto al cual la cifra emecista fue mayor en cuatro estados, con excepción de Hidalgo y Oaxaca.

"La alianza no ha funcionado para ganar votos, la alianza no está en el gusto del electorado mexicano , no se le entiende… No lo decimos con gusto, no nos estamos regocijando de que a otro le vaya mal, nada más (que) a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hay que hablar con consistencia y seriedad de lo que se observa", comentó

En tanto, Dante Delgado subrayó que frente a una alianza poco clara y el "descabezamiento de liderazgos" en el que se ha empeñado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido naranja construirá una "verdadera oposición" que sea de muchos participantes, porque "hay quienes piensan que la nueva oposición es una mampara con tres personajes".

Además, arremetió contra el mandatario federal al acusarlo de generar un aturdimiento al intervenir diariamente en el proceso rumbo a las elecciones y de involucrar a funcionarios federales, así como recurrir a programas sociales que dan cuenta de que "Morena es para servir al Presidente".

"En las mañaneras, el Presidente de la República intenta mandar como mensaje que ellos van a ganar. Llega a darse el lujo de dar recomendaciones a la oposición, de proponer candidaturas. Es de caricatura lo que hace el Presidente, es irreverente lo que hace. Frente a todo eso, hay un trabajo permanente de Movimiento Ciudadano, tengan absoluta seguridad de que vamos a construir la opción que gane la presidencia", dijo.

Señaló que conoce la "terquedad y debilidades" del Presidente, por lo que en Movimiento Ciudadano apostarán por encontrar una figura competitiva.

FBPT