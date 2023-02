Mejía Berdeja cierra precampaña en Coahuila; lanza fuerte crítica a Mario Delgado

Ricardo Mejía aseguró nuevamente en su cierre de campaña que él representa la única opción de cambio para Coahuila, pues “tanto el precandidato de Morena y del PRI son lo mismo”. El precandidato del PT a la gubernatura de Coahuila, se reunió con simpatizantes en Torreón y aseguró que Morena a cargo de Mario delgado “le cerró la puerta porque llegó el poder corruptor de los Moreira a la dirigencia”.

Agregó: “El poder corruptor de Rubén Moreira llegó hasta el dirigente nacional de Morena, por eso me cerraron la puerta, pero ustedes me abrieron su corazón y no les voy a fallar”.

Mejía Berdeja afirmó que él es la única opción de cambio para el estado pues Armando Guadiana, candidato de Morena, es lo mismo que el PRI.

“Aunque tengan una marca distinta, no hay partido que pueda eliminar los antecedentes criminales de una persona, por eso el PRI y Guadiana son los mismo, son parte de la misma mafia que ha saqueado a coahuila, para decirlo claro, la única diferencia entre los Morería, Riquelme, y Guadiana, es el bigote”, sentenció.

Mejía Berdeja dijo que su movimiento representa la nueva política y que acabará con la corrupción en Coahuila.

“Estamos los que no tenemos precio, los rebeldes con causa, aquí nadie nos presiona, aquí estamos los hombres libres. Mi gobierno tendrá una agenda progresista, con perspectiva de género y encaminado a erradicar la discriminación y la violencia. Vamos a empoderar como nunca en la historia a las mujeres de Coahuila en materia económica, política y social”, insistió.

Afirmó que ante el desprecio del gobernador a la comarca lagunera “mi compromiso es trato digno y parejo”.

