Menores usan más armas en pandemia

Los delitos de narcomenudeo, homicidios y los vinculados al uso de armas, cometidos por adolescentes, aumentaron 61, 7.9 y 96.9 por ciento respectivamente, durante el primer año de la contingencia sanitaria por Covid-19, apuntó el Inegi en su informe de resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021.

Según el reporte, que reunió información correspondiente al 2020, los delitos cometidos por adolescentes durante el primer año de la pandemia aumentaron 0.89 por ciento, al pasar de cuatro mil 590 a cuatro mil 991.

De los 204 mil 012 delitos en las causas penales ingresadas, cinco mil 880 fueron cometidos por adolescentes, de los cuales mil 899 correspondieron al narcomenudeo; es decir, 722 más que en 2019; mientras que en la clasificación de los delitos federales contra la salud, relacionados con narcóticos, la cifra pasó de 118 a 250.

Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos aumentaron 96.9 por ciento respecto al mismo periodo, ya que la cifra pasó de 99 a 195 delitos registrados en las causas penales ingresadas.

Mientras tanto, los homicidios se incrementaron 7.9 por ciento, al pasar de 227 a 245 en ese año.

Respecto a las demás faltas cometidas por este grupo etario, cuyas edades no precisó el informe, el robo disminuyó 23.3 por ciento; las lesiones, 21.61 por ciento, y la violación, 17.29 por ciento.

IMPUTADOS

Respecto a las imputaciones en 2020, 214 mil 572 personas fueron procesadas e imputadas en las causas penales ingresadas, de las cuales cinco mil 867 eran adolescentes.

Sobre las 66 mil 758 personas imputadas, a las que se les realizó el control de legalidad en la detención, que, de acuerdo con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se refiere a la medida para evitar una aprehensión arbitraria, con tortura o malos tratos, el 3.9 por ciento fueron adolescentes.

Gráfico

VINCULACIONES A PROCESO

En ese año, los poderes judiciales estatales reportaron 68 mil personas procesadas en el país, de las cuales dos mil 553 (3.7 por ciento) correspondieron a menores de edad; solo 185 no fueron vinculados a proceso. En este caso, se observó que la imputación de adolescentes disminuyó 18.67 por ciento respecto al 2019.

Sobre la cifra general en México, hubo una disminución de 26.8 por ciento de personas sujetas a proceso.

Según el Sistema Penal Acusatorio, Guanajuato, Sonora y Sinaloa presentaron el mayor porcentaje de personas vinculadas a proceso.

Precisó que este apartado no incluyó a Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a que no contaron con datos para responder al tema, mientras que la información proporcionada por el Estado de México y Zacatecas no se incluyó porque estaba en revisión.

CAUSAS PENALES CONCLUIDAS

De acuerdo con los poderes judiciales de cada entidad, se registraron 24 mil 660 causas penales concluidas, de las que 911 fueron contra adolescentes, cuyo 95.3 por ciento correspondió a sentencias sancionatorias; 2.5 por ciento, a absolutoria, y 2.2 por ciento fue mixta.

Por otra parte, la Ciudad de México y el Estado de México concentraron el 23.1 por ciento de los 70 mil 294 servidores públicos adscritos a los poderes judiciales estatales.