Mensajes pueden generar mala percepción: expertos

Virólogos del país advirtieron que bajar la guardia por completo no es una buena opción cuando comienza a controlarse la emergencia sanitaria por Covid-19, por ello, los mensajes “triunfalistas” de Hugo López-Gatell pueden generar una percepción que no es la adecuada, a pesar de que vayan a la baja los casos positivos en México.

“El mensaje triunfalista de Hugo López-Gatell puede generar cierta percepción entre la ciudadanía y aún no es momento de bajar la guardia por completo, ya que nos arriesgamos a escenarios como los que se están viviendo en otras partes del mundo, en donde hay un alza en los contagios”, explicó Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM.

El experto detalló que el cubrebocas es una de las herramientas básicas para la protección contra el virus, y por ello no es momento de retirarlo, aunque se tenga un inicio de recuperación, pues los escenarios podrían no seguir a la baja si se descuidan las medidas sanitarias.

Por separado, Alejandro Sánchez Flores señaló que la baja de la pandemia es real, pero López-Gatell “no tiene una bola de cristal” para decir que a avanzamos a la etapa de la endemia, cuando en el mundo hay miles de contagios activos y siguen en aumento.

“Una pandemia no se acaba con un decreto, la reducción de casos es real, pero hemos visto que la vacunación no corta el virus, sino ayuda a prevenir que la enfermedad sea más grave, pero el uso del cubrebocas sí es una herramienta que corta el virus. Lo que dice de la endemia no es sensato porque ésta se da cuando la transmisión es muy baja, pero apenas vamos con pocos meses a la baja”, dijo.

El especialista señaló que lo que se busca realmente con la baja en la emergencia sanitaria es la estacionalidad, esto es, que el virus no se va, pero en ciertas etapas se incrementa; pues, dijo, hacer omisión de este tipo de cosas es muy grave, ya que decir que el cubrebocas ya no se debe usar, es un grave error, porque su mensaje aparte no es claro.