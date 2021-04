Meta de vacunación de adultos mayores confronta a diputados

Marco Antonio Medina Pérez, legislador de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, aseguró que México tiene todos los elementos para cumplir la meta de vacunación establecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para inmunizar a más de 15 millones de adultos mayores.

“Lo vamos a lograr, no tengo ninguna duda, se tienen los pedimentos, contratos y pagos anticipados para que nos entreguen las dosis necesarias para vacunar a toda la población de la tercera edad, se cuenta con los recursos necesarios, y se tiene la logística para que una vez que lleguen se distribuya a todo el territorio”, puntualizó en entrevista con La Razón.

Recordó que el miércoles, se inmunizó a 467 mil 642 adultos mayores y se prevé llegar a las 500 mil dosis diarias. “De tal manera que si se mantiene el ritmo, fácilmente se logrará la cobertura completa”.

Por su parte, Antonio Ortega, diputado del PRD e integrante de la Comisión de Hacienda, aseveró que cada uno de los pronósticos que han planteado se ha incumplido, “y la razón fundamental es que fuimos un país que entró en una fila muy atrás de otros países, o sea, sí se tienen los contratos, pero no llegarán a tiempo y no se va a cumplir con la meta, yo calculo que nos quedaremos debajo de 90 por ciento”, declaró después de haberse vacunado en las instalaciones de la Universidad de Aguascalientes.

La diputada federal del PAN, Annia Gómez, advirtió que llegar a la meta antes de que termine abril es un reto.

“No creo que acaben la vacunación de adultos mayores en abril. Lo que he visto es que sigue estando muy desorganizado el tema de la vacunación, ya que no hay una estrategia y la vacuna no llega a todos los lugares donde debiera, además de que las dosis llegan a lugares donde hay menos riesgo de contagio, contrario a las grandes urbes”, apuntó.

Ayer, La Razón dio a conocer que en sólo una semana, México ha recibido 4 millones 917 mil 75 vacunas, de cinco farmacéuticas, las cuales serán utilizadas para acelerar el proceso de inmunización.