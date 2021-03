México tiene que discutir muy pronto el papel de las calificadoras: Ricardo Monreal

"Las empresas calificadoras de riesgo viven en un permanente conflicto de interés pues son contratadas por las empresas y gobiernos a quienes debe calificar, si emite una calificación negativa lleva el riesgo de que esa empresa o gobierno no la vuelvan a contratar", aseguró Ricardo Monreal.

El coordinador de los senadores de Morena publicó en su blog personal una reflexión en torno al papel que juegan estas empresas. El documento titulado “Las calificadoras de riesgo: entre la técnica y la política”, en el cual advierte que México tiene que abrir el debate en torno al uso o no de las calificadoras de riesgo, porque las democracias no pueden darse el lujo de no debatir, o tomar decisiones en temas como economía, combate a la corrupción o las finanzas públicas.

En su escrito, Monreal Ávila hace un recorrido histórico sobre el surgimiento de estas calificadoras y reconoce la importancia que tiene la información que ellas proporcionan en torno a la confiabilidad de empresas y gobiernos.

El impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los conflictos de intereses que existen en su operación hacen necesaria una regulación que garantice su objetividad. Aquí algunas consideraciones internacionales para legislar su actividad en México. https://t.co/mvRt4nld9w — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 14, 2021

Sin embargo, dice el coordinador de los senadores de Morena, sus informes no siempre han sido certeros o al menos oportunos para los inversionistas y pone como ejemplo el caso de Enron, una empresa privada del sector energético de Estados Unidos, que durante mucho tiempo obtuvo el grado de inversión, pero cuatro días antes de que se declaró en quiebra le fue cambiada esa calificación a “especulativa”. La calificadora Standard and Poors se justificó argumentando que Enron había proporcionado información errónea sobre su situación financiera.

En otro caso, la quiebra del Banco Lehman Brothers, en septiembre de 2008 recibió el grado de “inversión” por parte de Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's. La institución no pudo hacer frente a la crisis hipotecaria, que se desató por la emisión de créditos subprime sin control, lo que se consideró créditos basura porque eran impagables por los deudores. Las calificadoras no daban crédito porque imaginaron que el gobierno federal de Estados Unidos entraría en apoyo del banco lo que no ocurrió.

lee más Fitch y HR Ratings advierten riesgos por reforma a Ley de la Industria Eléctrica

“El papel y las capacidades con que cuentan algunas calificadoras han mostrado ya sus límites como se ha visto no solo con los casos anteriores, y algunos más, sino también en lo que se refiere al hecho de que, como ellas señalan, no tienen como objetivo auditar las finanzas de las empresas o de los Estados, sino solo emitir opiniones de solvencia con base en las informaciones que les han brindado sus mismas clientas o clientes que son las o los que pagan por sus servicios y no los inversionistas alrededor del mundo”, explicó Monreal.

Agregó que recientemente expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han dicho que estas tres empresas Standard & Poor's, Fitch y Moody's, tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países.

Esto llevó a varios intentos de regulación alrededor del mundo y en el caso de México este debate se realizará muy pronto, pronosticó el senador de Morena