EU debe dar becas y visas temporales de trabajo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos debe dar becas y visas temporales de trabajo y señaló que convencerá al gobierno de Joe Biden de que “no queremos el llamado Plan Mérida”.

El encabezar la inauguración de la Nueva Planta MoscaMed, en Metapa, Chiapas, aseveró que insistirá al gobierno de Estados Unidos que impulse un plan de desarrollo para Centroamérica, como una medida para atender el fenómeno migratorio.

Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo, no tienen la fuerza de trabajo, ya que su población es mayor y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo.