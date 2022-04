México llevará hasta las últimas instancias demanda contra armerías estadounidenses

El Gobierno de México llevará hasta sus últimas consecuencias la demanda que presentó en agosto de 2021 contra empresas estadounidenses que fabrican armas, así lo aseguró el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.

Esto al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las armerías se acerquen a las autoridades para llegar a un acuerdo.

“Ahora, por el momento, las instrucciones que tengo como coordinador de litigio es llevar este asunto a sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes”, dijo Celorio.

Celorio consideró además que existen argumentos suficientes para poder continuar con el proceso, por lo que no valdría considerar esa opción.

“ Así es que por lo pronto no contemplo cambiar eso hasta que reciba instrucciones en contrario y nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea la resolución del juez”, agregó.

Este martes, México presentó los argumentos orales para fundamentar la demanda contra los fabricantes de armas por la negligencia con que actúan y las consecuencias que se producen en nuestro país, esto ante la solicitud de las armerías para que se desestimará el caso.

“En esta audiencia se refiere no al fondo del litigio todavía estamos en una etapa muy preliminar, la audiencia se refirió únicamente a las mociones de desistimiento o desestimación de las empresas demandadas”, detalló Celorio al precisar que se está demandando a ocho empresas.

Celorio y el equipo de abogados en Estados Unidos se presentaron de manera virtual ante el juez en jefe de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, F. Dennis Saylor IV, reiteraron que cuestionan a las empresas por su negligencia, ya que no monitorean y no sancionan a sus distribuidores.

En tanto, los representantes de las empresas estadounidenses pidieron al juez desestimar la demanda al cuestionar si México tiene la capacidad legal, la legitimación activa, si puede demandar no ante una corte estadounidense y después si lo puede hacer en Massachusetts.

Celorio comentó que estaba muy optimista de que los argumentos legales que se presentaron sean lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración y permita continuar a la siguiente etapa en este procedimiento.

Ahora el juez evaluará los argumentos de cada una de las partes y decidirá si prosigue la demanda, aunque no hay un tiempo establecido para que resuelva.

“El juez leerá todos los documentos presentados por ambas partes, reflexionará sobre los argumentos orales presentados el día de hoy y después tomará una determinación”, mencionó.

Informó que fueron ocho mociones de desestimación, una por cada una de las empresas demandadas y una moción elaborada en conjunto.

