En reunión con Biden, México se mantendrá neutral en conflicto Ucrania-Rusia: AMLO

México se mantendrá neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tomará partido", manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aseveró que sí demanda el cese de las hostilidades y la búsqueda de la paz porque "la guerra es nefasta".

"Nosotros nos apegamos a nuestra política exterior que está establecida en la constitución en el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero nosotros no queremos participar en conflictos internacionales; hemos optado por la neutralidad ", sostuvo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este vienres.

Cuestionado sobre si este tema podría tener repercusiones en la relación con Estados Unidos, sobre todo en la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo Joe Biden, el titular del Ejecutivo rechazó cualquier tipo de presión y reiteró que México no dará un paso atrás en su posición.

LEER MÁS AMLO pide no hacer juicios sumarios contra Enrique Peña Nieto

La postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partido en esa guerra, nosotros lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica porque las guerras solo producen sufrimiento Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Reconoció que el conflicto ha provocado que la inflación se dispare en todo el mundo y no es un asunto regional, lo que tiene efectos negativos sobre la situación económica de los más pobres. Por ello, el pronunciamiento sería “promover el cese al fuego y la búsqueda de la paz”, dijo López Obrador.

Aclaró que las empresas rusas, ucranianas, estadounidenses y de todo el mundo que están asentadas en México, tienen plenas garantías para llevar a cabo sus actividades en el país.

Nosotros no participamos en esa guerra, nuestra postura es de neutralidad y lo que buscamos es que haya un acuerdo de paz, porque las guerras son nefastas y sufre mucho la gente y sufren inocentes y los dirigentes políticos, los dueños de las grandes corporaciones económicas, las élites del poder están obligadas a actuar con responsabilidad Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH