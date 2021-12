Migrantes protestan en Senado y Comar; exigen frenar violencia y política de contención

La caravana migrante de aproximadamente 200 personas, exigió al Senado de la República terminar con la violencia que se ejerce en su contra , debido a que la política de contención del Gobierno federal sólo pone en riesgo a mujeres y niños.

Al llegar al recinto legislativo tras una caminata desde el Zócalo, Luis García Villagran del Centro de Dignificación Humana dijo que es urgente terminar con la matanza en contra de los migrantes a nivel nacional, ya que no se protege a esa comunidad, ni se investigan las causas que originan su muerte.

Los migrantes pidieron a los senadores desde las afueras del lugar, que se llame a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), para que cumpla con la Ley de Asilo y termine su política de contención en la frontera sur.

El activista exigió que se hagan reformas a la Ley de Migración para que sean más humanas.

En el Senado de la República estuvieron aproximadamente diez minutos, después se trasladaron a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), en donde solicitaron a su titular Andrés Ramírez agilizar los procesos de asilo para los extranjeros en éxodo.

“Estamos parados frente a Comar para decirles que no ha funcionado, la Ley de Asilo en Mexico no sirve, no podemos esperar muchos meses para una respuesta. Tiene que cambiar y obtener más recursos porque hay una crisis migrante que está a punto de explotar”, añadió.