Monreal adelantó a presidente del Senado cómo votaría en reforma a Guardia Nacional

El líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, adelantó al presidente de este Poder Legislativo, Alejandro Armenta, un día antes de que se discutiera en el Pleno la reforma a la Guardia Nacional sobre el sentido de su voto.

En la víspera, Ricardo Monreal se abstuvo de votar por la reforma a la Guardia Nacional que la incorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, en el documento que le envió a Alejandro Armenta le refirió que no cuestionaba ni se oponía al diseño de la estrategia de seguridad.

“Que quede bien claro, con lo que expongo en el voto particular mencionado, no cuestiono ni me opongo al diseño de la estrategia de seguridad pública que ha adoptado el Presidente de la República ni al texto normativo aprobado por la colegisladora.

“Como fundador y militante de Morena estoy convencido de los beneficiarios que persiguen las políticas públicas implementadas para lograr la Cuarta Transformación en el país”, mencionó Ricardo Monreal en el documento fechado el 7 de septiembre del 2022.

En el escrito, también le refiere al presidente de la Cámara Alta su responsabilidad que tiene como funcionario público

"Comienzo con una frase a la cual nos obliga el artículo 128 de la Constitución, el cual establece que 'todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen'.

"Este mandato proviene directamente de la Constitución del 17 e incluso, se preveía desde la del 57, sólo que ahi decia prestara juramento.

"Así pues, es un mandato originario, si se me permite, fundamento de lo fundamental mandato originario, si se me permite, fundamento de lo fundamental", señala Monreal.

La noche del jueves fue aprobada en el Senado la reforma a la Guardia Nacional, la cual fue apoyada por la mayoría legislativa de Morena, PT y Partido Verde .

