Monreal: no es imbatible ningún partido, ni Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que Morena no es imbatible, al tiempo que advirtió que si el partido no admite sus errores y decide tomar la ruta de la imposición rumbo a 2024, no tendrá un buen resultado.

“No es imbatible ningún partido, ni Morena. Y si éste se encuentra en sus errores y creen que todo está bien e impone, no le auguro buen resultado”, declaró en entrevista radiofónica.

Sostuvo que es fundamental que se tome en cuenta a toda la militancia, sobre todo en la definición del candidato presidencial, cuya convocatoria Mario Delgado, el dirigente nacional, anunció que se publicará hacia mediados de junio de 2023, para que en agosto del año próximo se puedan realizar las encuestas.

El legislador zacatecano expresó que es evidente que, hasta el momento, el proceso interno para la candidatura presidencial avanza con tres candidatos que cuentan con el respaldo de Palacio Nacional —Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard—, y uno que va por su lado, que es él.

Es muy difícil sostener lo que he escuchado: en dos días votaron 2.5 millones de ciudadanos y ciudadanas; eso significa que, en dos días, 2.5 millones se afiliaron a Morena; el dato oficial del INE es que tenía 400 mil afiliados aproximadamente

Ricardo Monreal, Líder de senadores de Morena

En ese tema, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta aseguró que es un político muy práctico y que no descarta ser candidato presidencial de algún partido político de la oposición para terminar enfrentándose a Morena en la contienda de 2024.

Evitó precisar si ya le “coqueteó” alguna fuerza política en especial, pero aseguró que ha sostenido reuniones con las dirigencias del PAN, PRI y del PRD, así como con Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano.

Además, reiteró que su permanencia en Morena tiene un límite, que es la dignidad y, en ese sentido, recordó que en su trayectoria política ya abandonó a otras fuerzas políticas por congruencia, y también para seguir al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se descarta nada, yo soy muy práctico, soy un hombre formado en la adversidad y en la lucha social, siempre me he enfrentado a esto, de hecho lo estoy haciendo, enfrentarme a la adversidad. Pero me siento muy tranquilo, me siento en mi medio, soy un servidor público de profesión, me he dedicado 42 años a servir a mi país y no tengo ninguna cuenta ni cadáveres en el clóset, que tenga por quién responder. Soy una gente seria, honesta, que tiene una gran visión acerca del país, pero sobre todo, una auténtica vocación de servir, al margen de cualquier demagogia”, declaró.

Morena, dijo, no debe buscar silenciar o ignorar a los militantes, como han hecho con él, hasta ahora, y añadió que el partido no puede reciclar los vicios y prácticas que han afectado la calidad de los procesos democráticos del país, “no podemos involucionar, tenemos que avanzar”.

En ese sentido, remarcó que Morena “no es imbatible” y que quien tiene la fortaleza y la popularidad es el Presidente de la República, que es el que realmente ha logrado los triunfos electorales de los últimos años, no el partido.

“No se niega la enorme popularidad que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene, y no se niega que Morena está colgado de su presilla del pantalón para sobrevivir y para fortalecerse, pero es el Presidente el que lo ha llevado a estos niveles de aceptación y de ganar 22 estados y de estar en disputa en dos más”, manifestó.